台南大員皇冠假日酒店 「獅情畫藝」中秋送禮您最時尚

儘管疫情衝擊，中秋送禮的禮俗還是不能少，如何在一片眾多月餅禮盒海中，找到最佳的送禮首選，除了口味，更要看禮盒夠不夠吸睛與體不體面。台南大員皇冠假日酒店接連兩年推出限量設計款月餅禮盒，都引起搶購風潮。2020年主打懷舊藝術風，推出經典款禮盒「豐藏鳳羽」6入裝每盒800元，以及藝術款禮盒「潮月Chill」8入裝每盒1,580元，以廣式月餅、蛋黃酥和流沙口味為主，遵循傳統古法，嚴選優質原料，口味經典又創意，展現月餅的獨特風味，中秋送禮不僅大方體面，更要讓人品嘗後會懷念的好味道。即日起開始預購至2020年10月1日止，大宗預購最高享7折起。

台南大員皇冠假日酒店2020年中秋月餅禮盒主打懷舊藝術風，經典款禮盒「豐藏鳳羽」是對於生態鳥類之美與護鳥愛鳥之情，透過禮盒的設計包裝，完整呈現彩豐樓獨特精緻的粵式餐飲服務，亦如鳥珍惜羽翼般，將最細緻美好的一面完整展現。「豐藏鳳羽」禮盒每盒800元6入裝，口味分別為奶皇旺萊、伯爵香柚、晶沙蛋黃酥、烏沙蛋黃酥、奶黃流沙、芝麻流沙，將極致珍藏的典雅內涵，寶貴地呈現在抽開禮盒的瞬間。凡訂購20盒至49盒享85折，50盒至99盒享8折，100盒以上享7折優惠。

中秋送禮貴在心意，同時也表現出品味，要送出獨特、又具賞味的禮物，需要百分百的用心和好眼光。台南大員皇冠假日酒店為您設想好，將台南安平最在地的風情，以最獨特的設計手法，融合在這藝術款禮盒「潮月Chill」之中。臺灣的故事從安平開始，最美的風情在大員皇冠，有夕照、海浪、白鷺鷥、古堡、安平壺、美食、鹽田、虱目魚、螃蟹、蝴蝶蘭等，從獨有景致、文化風采到農漁特產，「潮月Chill」禮盒給您時尚、自由的中秋，釋放您想像的極限。異元素創意拼接成劍獅圖騰，解構後，第一層掀開、第二層拉開又分別呈現出新的風景。無限的創意設計理念，讓送禮的您表達出無價的品味，您就是時尚代表。每盒1,580元8入裝，口味分別有蓮蓉雙黃、滷肉豆沙、奶皇旺萊、伯爵香柚、晶沙蛋黃酥、烏沙蛋黃酥、奶黃流沙、芝麻流沙。凡訂購20盒以上享9折優惠。因為是新鮮製作，且限量販售，請於3天前預訂，並依指定時間取貨。另提供宅配服務，依配送地址費用另計。數量有限、欲購從速。預購專線:06-512-1910彩豐樓。