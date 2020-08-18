美國前CIA幹員為中國竊密被捕 最重可判終身監禁

美國司法部發表聲明表示，前CIA幹員馬玉清14日被捕，他被控與一名同樣是前CIA幹員的親戚共謀，將機密訊息傳達給中國情報官員。（圖取自fa... 美國司法部發表聲明表示，前CIA幹員馬玉清14日被捕，他被控與一名同樣是前CIA幹員的親戚共謀，將機密訊息傳達給中國情報官員。（圖取自facebook.com/Central.Intelligence.Agency）

美國司法部今天表示，前中央情報局香港裔美籍幹員馬玉清涉嫌為中國從事間諜活動，已於14日被捕。他被控為中國竊取美國政府機密文件，若被判有罪，最高可處無期徒刑。

美國司法部今天發出新聞稿指出，67歲的馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）是香港出生的美國公民。他自1982年開始任職於中情局（CIA），獲得可接觸最高機密的權限。他於1989年離開中情局後，前往上海工作，2001年定居夏威夷。

根據法院公布的文件，2001年3月，馬玉清與同樣曾任職於中情局的親戚在香港與中國官員碰面。在3天停留期間，他們提供中情局人員名單、行動與機密通訊方式等訊息給中方，馬玉清因為提供這些機密獲得5萬美元的現金報酬。此後，他們為中共提供美國國防機密長達10年之久。

馬玉清移居夏威夷後，進入聯邦調查局（FBI）工作，以便再次獲得竊取機密資訊的機會。

2004年，馬玉清成為FBI檀香山辦公室的約聘翻譯人員，負責審核與翻譯中文文件。隨後6年，馬玉清經常影印、拍攝和竊取文件，利用前往中國的機會將文件或照片提供給對口人員，也從中國帶回數千美元現金或昂貴禮物，包括整套高爾夫球具。

美國法部的新聞稿交代了馬玉清落網的情節。新聞稿引述法院文件說，馬玉清在2019年春季兩度會見美國聯邦調查局的臥底人員。他以為對方是中國情報機構的代表，在會面時證實自己為中國從事間諜活動，並接受對方2000美元現金，當做酬謝他為中國效力的「一點小意思」。馬玉清並且再次表達願意為中國情報機構工作。

根據新聞稿，今年8月12日，馬玉清與一名聯邦調查局臥底人員見面，再次為之前的間諜活動收取費用，表明願意繼續幫助中國政府，並說他想要看到「祖國」成功。他隨後便遭到逮捕。

馬玉清預定明天在夏威夷地區的聯邦法院首度出庭受審，他被控串謀將國防資訊傳遞給外國政府。若被定罪，最高可能面臨無期徒刑。

負責國安事務的美國助理司法部長德梅斯（John C. Demers）在新聞稿中表示，「中國間諜活動的軌跡很長，而且很遺憾的是，常有前美國情報官員背叛他們的同事、國家和美國自由民主的價值，去支持一個共黨專制政權」。

他說，這樣的背叛「絕對是得不償失。他們自以為平安無事，但不論是馬上或事隔多年，我們都會找到這些叛徒，將他們繩之以法。對中國情報機構來說，這些人可有可無，對我們來說則是個悲哀但迫切的提醒，告訴我們必須保持警戒」。