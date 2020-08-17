武漢肺炎國產疫苗研發　台灣食藥署核准國光進行人體試驗

食藥署17日公布，有條件核准國光生技武漢肺炎候選疫苗第一期臨床試驗。圖為6月9日行政院長蘇貞昌（前左）訪視國光生技公司。（中央社檔案照片）... 食藥署17日公布，有條件核准國光生技武漢肺炎候選疫苗第一期臨床試驗。圖為6月9日行政院長蘇貞昌（前左）訪視國光生技公司。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）食藥署今（17）日公布，有條件核准國光生技武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）候選疫苗第一期臨床試驗，預計收案60餘名健康受試者，至於疫苗是否有效，將視試驗結果進一步評估。

衛生福利部食品藥物管理署下午發布新聞稿指出，考量武漢肺炎（COVID-19，俗稱2019冠狀病毒疾病）疫情，日前召開疫苗臨床試驗審查專家會議，審查國光生物科技股份有限公司COVID-19候選疫苗「AdimrSC-2f vaccine （COVID-19 S蛋白片段）」的第一期臨床試驗計畫，國光生技也是國產疫苗的廠商中，首間進入第一期臨床試驗的廠商。

會議決議，有條件核准國光生技執行，但疫苗是否有效，仍待第一期臨床試驗之結果，便可針對該疫苗之療效來評估及確認。

食藥署藥品組科長張連成表示，與會專家建議有條件核准國光生技第一期臨床試驗計畫，國光可先篩選合格受試者，待補齊安全性數據，經衛福部審查通過後，就可實際施打於受試者。

張連成說，國光第一期人體實驗預計在台大醫院收案68名健康受試者，先做安全性和毒性試驗。

除了國光生技外，張連成說，其他廠商的申請案還在審核中，國光為全台首家有條件獲准進入人體試驗廠商。