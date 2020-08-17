一亨及德炘捐贈67份三倍券將做為新北市弱勢兒少家庭服務 社會局：愛心加倍一起振興經濟

繼新北市議會國民黨團「捐贈三倍券做公益」之後， 位於板橋區松江街一亨及德炘兩家營造公司， 也捐出員工及家屬的愛心共67份三倍券，總金額20萬1千元， 代表受贈的社會局副局長許秀能說，三倍券不僅振興經濟， 也讓愛心加倍加值，這批三倍券將轉作弱勢兒少家庭服務之用。

一亨及德炘兩家營造公司由董事長羅金都的太太蕭靜禧和女兒一起到 市府低調捐贈，蕭靜禧表示，因先生與市議員林國春熟識， 聽聞林國春提到市議會國民黨團在議會總質詢期間， 黨籍議員響應侯友宜市長好日子愛心大平台，捐出三倍券做公益， 因此除了自家人捐贈，也鼓勵員工響應。

蕭靜禧說，有些員工不但自己捐，甚至還揪家人一起捐出， 因此2家公司員工雖僅35人，最後卻捐出67份， 她為此感到十分欣慰，也說明社會處處非常有溫情。

代表受贈的副局長許秀能表示， 感謝一亨及德炘兩家營造公司的義舉， 政府發行三倍券的本意是要振興經濟，民眾卻很有愛心和想法， 拿出來做公益，這批三倍券將會作為弱勢兒少家庭服務之用， 仍會用在購買弱勢家庭所需的民生物品上，以落實振興經濟的目的。

許秀能也說，新北市好日子愛心大平台從去年6月開辦以來， 接受社會各界善心捐助， 迄今已媒合9億7千多萬元的市值物資和善款， 超過198萬人次受益，非常感謝各界的愛心和支持。