當築夢繪本遇見新住民人文書房 再現台灣女力瀟灑時代

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署副署長鐘景琨偕同大陸委員會法政處專門委員陳志仲及海基會高級專員羅裕燕等人於今(17)日搭乘行動服務列車前往臺中市清泉崗忠義社區，造訪新住民社區營造推手宋瓊英，她在地經營社區服務工作多年，除了有「大家書房」提升社區文化之外，也強力推廣「共好菜園」，讓原來的荒地變成良田，也讓社區居民「食」在健康。

還有築夢計畫獲獎人黃曉妘同學的築夢經驗分享及傳承，副署長一行人同時也與社區新住民朋友們共話家常，氣氛熱鬧、笑聲不斷。

一行人接著前往臺中市海線拜會同樣在地深耕新住民服務工作多年而成績斐然的--財團法人台中市私立弘毓社會福利基金會，副署長特別感謝基金會除了對新住民長年而深入的關懷協助外，並對基金會在遲緩兒童、婦女及弱勢家庭貢獻表達敬佩與肯定。

來自中國的新住民宋瓊英，有感於臺中市忠義社區居民結構改變，期望讓外界看到社區人文之美，興起經營「大家書房」的念頭，一做就是5年，此外還推廣「共好菜園」將荒地變菜園，並結合食農教育，讓社區居民「食」在健康。

新二代的黃曉妘為了讓社會大眾對媽媽的故鄉越南有更深層的認識，報名了築夢計畫脫穎而出，將設計專長與配音興趣結合，創作出一套國/越雙語配音的動態影音繪本--「相信自己」。

鐘副署長特別讚許宋女士召集並輔導有創生動能的新住民朋友發揮所長，進而帶動在地產業經濟發展，並讚許黃同學的配音及繪畫天份，期望未來她可以成為文化溝通的橋樑，發揮所長貢獻社會。移民署推動的築夢計畫就是為了實現新住民夢想而成立的，期盼有更多人像宋女士及黃同學一樣將理想與夢想付諸實現。