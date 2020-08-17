台灣企銀新竹分行喬遷 嶄新環境重塑分行新風貌

台灣企銀新竹分行於8月17日歡慶喬遷開業，為提供客戶更便利、舒適之金融環境，遷移至新竹市東門街98、100、102號繼續營業，並舉行喬遷開幕典禮，邀請與會貴賓及客戶共同分享分行喬遷開業之喜悅。

台灣企銀新竹分行自前身合會時期即設於舊址，後經民國69年改建完成遷回迄今40年來，隨著新竹市商業活動頻繁及新竹科學園區產業蓬勃發展帶動銀行業務不斷成長，考量原有5層樓行舍動線不佳，特別遷移至附近地標性大樓(東城100)1-2樓營業，新行舍緊鄰被譽為「新竹之心」的東門圓環及護城河公園，距原行舍僅300公尺，除可兼顧現有客群，週邊為新竹市政府營造宜居城市改善景觀之重點區域，該行希望以全新風貌及更舒適環境服務鄰近區域民眾及企業。

身為國內唯一的中小企業專業銀行，台灣企銀長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留台灣，今年受到新冠肺炎的影響，不少中小企業面臨巨大衝擊，臺灣企銀從防疫到紓困再到振興，從寬、從速、從簡的作業流程，如「即時雨」般的對企業伸出援手，協助中小企業一起渡過難關，不負金融國家隊的使命。

今年剛好度過105歲生日的台灣企銀，未來仍將持續落實政府政策，推動都更金融、綠能金融、銀髮金融及文創金融，提供客戶更加優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能，落實專注於「一青、二老、三創」之政策目標，以打造能隨著時代潮流前進的臺灣企銀，展現青春與活力邁入第二個百年。