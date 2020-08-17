炎炎夏日神遊南半球 新北市國際文教中心推出玩轉紐澳、前進中南美

炎炎夏日很難想像南半球居民正在過冬， 如果這時能飛到紐西蘭、澳洲，或到中南美洲享受冬季自然風情， 不知有多愜意！新北市板橋分區、雙和分區兩所國際文教中心， 今年紛紛推出南半球國家主題展--「玩轉紐、澳」、「前進中南美 洲大冒險」(聖露西亞、秘魯、巴西三國)， 並於疫情期間拍攝教學影片，讓更多師生宛如身置南半球神遊各國。

中南美洲是臺灣邦交國密集的區域之一，其中邦交國「聖露西亞」( Saint Lucia)與臺灣一直保持友好而密切的關係。 新北市雙和分區國際文教中心位於積穗國小，這次「前進中南美洲大 冒險」主題展國家之一就是「聖露西亞」，展場有中南美洲文物外， 也搭配拍攝教育影片，高規格請聖露西亞駐臺灣全權大使羅倫特(H on. Edwin Laurent)，侃侃而談聖露西亞的特色，及多次在國際組織如 WHO(世界衛生組織) 及聯合國會議中挺身為臺灣出聲的珍貴友誼。在影片中， 介紹南美洲的亞馬遜雨林， 生機盎然的叢林中潛藏著兇猛致死的生物， 還有16根弧形支柱的巴西利亞大教堂，磅礡的氣勢直入天際， 讓人嘆為觀止，以及印加帝國的著名遺跡「馬丘比丘」，在兩千多公 尺的山脊上，寫下這古城曾經的居民活動軌跡， 是人類文明至今仍難解的謎題。

板橋分區國際文教中心位於文德國小，今年推出「玩轉紐、澳」 主題，展示了兩國豐富地表環境及生態樣貌， 促進師生瞭解南半球自然風情與動植物特色外， 更透過導覽師長解說大洋洲古今歷史發展， 並安排原住民生活器具與野生動物圖騰手作活動， 尊重文化與保育動物內涵。文德國小另外拍了教育影片， 由中心導覽組高叔叔搭配志工美美阿姨以主播報導新聞方式， 深入淺出介紹紐澳景點：雪梨歌劇院、哈比村、大堡礁等， 更介紹各種紐澳特色動物，如鴯鶓、企鵝、 無尾熊及奇異鳥當地動物特色。影片的重頭戲， 進行紐西蘭和澳洲兩國特色食物的美食爭霸PK，以冰涼沁人的「 奇異果多多」VS甜蜜蜜的「奇異果巧克力鍋」， 詳盡介紹食材及料理過程，誇張特寫與互相叫陣方式， 讓師生看得過癮， 影片最後由文德國小李慧美校長及林容妃主任講評兩道美味特色， 到底獎落誰家？看看影片就知道！

教育局表示，目前因國際疫情難以出國觀光旅遊， 可透過國際文教中心教育影片，以寓教於樂的方式感受異國文化。 相關影片均置於新北市「國際教育資訊網」，各機關團體亦可向國際 文教中心預約導覽及參觀，可電洽:(02)2219- 3609分機860國際文教中心總召學校大豐國小鄭主任。