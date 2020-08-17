炎炎夏日神遊南半球 新北市國際文教中心推出玩轉紐澳、前進中南美

照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供
炎炎夏日很難想像南半球居民正在過冬，如果這時能飛到紐西蘭、澳洲，或到中南美洲享受冬季自然風情，不知有多愜意！新北市板橋分區、雙和分區兩所國際文教中心，今年紛紛推出南半球國家主題展--「玩轉紐、澳」、「前進中南美洲大冒險」(聖露西亞、秘魯、巴西三國)，並於疫情期間拍攝教學影片，讓更多師生宛如身置南半球神遊各國。
中南美洲是臺灣邦交國密集的區域之一，其中邦交國「聖露西亞」(Saint Lucia)與臺灣一直保持友好而密切的關係。新北市雙和分區國際文教中心位於積穗國小，這次「前進中南美洲大冒險」主題展國家之一就是「聖露西亞」，展場有中南美洲文物外，也搭配拍攝教育影片，高規格請聖露西亞駐臺灣全權大使羅倫特(Hon. Edwin Laurent)，侃侃而談聖露西亞的特色，及多次在國際組織如WHO(世界衛生組織)及聯合國會議中挺身為臺灣出聲的珍貴友誼。在影片中，介紹南美洲的亞馬遜雨林，生機盎然的叢林中潛藏著兇猛致死的生物，還有16根弧形支柱的巴西利亞大教堂，磅礡的氣勢直入天際，讓人嘆為觀止，以及印加帝國的著名遺跡「馬丘比丘」，在兩千多公尺的山脊上，寫下這古城曾經的居民活動軌跡，是人類文明至今仍難解的謎題。
板橋分區國際文教中心位於文德國小，今年推出「玩轉紐、澳」主題，展示了兩國豐富地表環境及生態樣貌，促進師生瞭解南半球自然風情與動植物特色外，更透過導覽師長解說大洋洲古今歷史發展，並安排原住民生活器具與野生動物圖騰手作活動，尊重文化與保育動物內涵。文德國小另外拍了教育影片，由中心導覽組高叔叔搭配志工美美阿姨以主播報導新聞方式，深入淺出介紹紐澳景點：雪梨歌劇院、哈比村、大堡礁等，更介紹各種紐澳特色動物，如鴯鶓、企鵝、無尾熊及奇異鳥當地動物特色。影片的重頭戲，進行紐西蘭和澳洲兩國特色食物的美食爭霸PK，以冰涼沁人的「奇異果多多」VS甜蜜蜜的「奇異果巧克力鍋」，詳盡介紹食材及料理過程，誇張特寫與互相叫陣方式，讓師生看得過癮，影片最後由文德國小李慧美校長及林容妃主任講評兩道美味特色，到底獎落誰家？看看影片就知道！
教育局表示，目前因國際疫情難以出國觀光旅遊，可透過國際文教中心教育影片，以寓教於樂的方式感受異國文化。相關影片均置於新北市「國際教育資訊網」，各機關團體亦可向國際文教中心預約導覽及參觀，可電洽:(02)2219-3609分機860國際文教中心總召學校大豐國小鄭主任。