中華電信「i寶貝智慧聲控服務」再升級 國台語聲控支援跨品牌AIoT家電　

隨著人工智慧、雲端、大數據、網路通訊技術的不斷演進， 物聯網的應用發展已徹底改變人類生活型態， 更開啟智慧生活的無限可能。中華電信自去年(2019)以AI語 意雲分析平台，自主研發「i寶貝智慧聲控服務」後，今年看好5G 開台後的物聯網智慧家庭商機， 攜手與國內外多家知名家電品牌大廠，推出「聲控智慧家電」服務， 提供跨品牌的智慧家電聲控功能，並透過情境模式控制家電運作， 讓消費者能輕鬆建構專屬的智慧生活。此外， 中華電信以強大的語意分析技術，打造全台唯一「國台語雙聲控」 的智慧音箱，實現智慧聲控服務在地化， 為台灣家庭注入全新的智慧生活體驗！

「i寶貝智慧聲控服務」以深耕多年的系統整合經驗及前瞻研發技術 ，整合LG、Panasonic、大同、AIFA等家電品牌， 支援冷氣、空氣清淨機、除濕機、掃地機器人、乾衣機、電子衣櫥、 冰箱、洗衣機、電鍋、風扇、紅外線遙控器…等各式家電產品， 用戶只須動口聲控智慧音箱，就能啟動開關、設定各種家電，亦可自 由設定各種「生活情境模式」，以單一指令即可啟動多項對應服務， 同時開關多款智慧家電，一次滿足多樣化需求。例如觸發「 起床情境」模式，只要對智慧音箱說「i寶貝，早安」，即自動開啟 電燈、除濕機、播放新聞、天氣、播放串流音訊(音樂/故事)、待 辦事項…等，讓你的居家生活更精彩！

為顧及台語客群需求，中華電信持續強化聲音辨識分析技術， 以全台唯一的「國台語雙聲控」支援KKBOX、MOD、 智慧家電及查詢生活資訊等功能，努力朝「最懂台灣郎ㄟ心聲」 的智慧音箱邁進，實現在地化的智慧聲控生活願景！

為響應政府振興方案，8月起於中華電信門市購買「LG指定家電」 ，加碼贈送LUCIA mini智慧音箱(市價2,490元)。此外，活動期間以新申請 /升速/續約HiNet光世代服務，即享LG智慧家電超值現金回 饋，最高可再折4000元， 讓消費者能輕鬆擁有智慧聲控所帶來的便利生活，讓您「 和美好的生活對話」！詳情請見i寶貝服務官網：https:// ibobby.ai.hinet.net/