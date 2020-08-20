一甲子前的那一場奧運會（上）

原訂於今年(2020年) 7月24日至8月9日在日本東京舉辦的第32屆夏季奧運會，由於武漢肺炎疫情肆虐全球的關係，國際奧委會與日本政府協商之後決定延至明年(2021年) 7月23日至8月8日；這是有史以來首次延期舉辦的夏季奧運會。不過，武漢肺炎疫情在明年這個時候會不會消失，或至少疫情緩和到適合舉辦這麼大型的活動，現在仍然是個未知數。

在距今前一甲子(1960年)的8月25日至9月11日，第17屆夏季奧運會在義大利首都羅馬舉行。當時由於中共的無理杯葛，我國代表團被迫改名，以「福爾摩沙」(FORMOSA)的名義參賽。為表示抗議，我國代表團在開幕式入場時，走在隊伍前頭的代表團總幹事林鴻坦先生特地手持一塊橫幅白布條，上面寫著「UNDER PROTEST」(抗議中)，向全世界鄭重表達無聲的控訴。【註1】

有道是「世事無常」，在一甲子之後的今天，當我國在中共的霸凌之下，被迫以「中華台北」(Chinese Taipei)的名稱參加奧運及其他國際活動時，許多人已經開始推動以「台灣」(即FORMOSA)的名義參與奧運。今年與總統大選合併舉行的「2020東京奧運台灣正名公投」案雖然沒有過關，但是揆諸近日國際局勢的丕變，我們相信未來以「台灣」(或FORMOSA)的名義參與奧運的目標總有實現的一天。

這裡要介紹的是一甲子前的羅馬夏季奧運會為我國體壇留下的三位傳奇人物：

一、楊傳廣【註2】－－這位為我國奪下奧運第一面獎牌(十項全能競賽銀牌)的傳奇人物是台東馬蘭部落的阿美族人；1933年7月10日出生於日治時期的「台東廳」(今台東縣)，父親是楊博宗，母親是楊玉蘭。

他在1954年的馬尼拉亞運會上拿下第一個十項全能金牌；4年後，他再度在東京亞運會上打破亞運紀錄，蟬聯十項全能金牌。之後進入美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)體育系深造，在教練德瑞克（Elvin C. Drake）的教導下，實力突飛猛進，成為問鼎1960年羅馬奧運金牌的熱門人物。

不料在羅馬奧運場上卻爆出大冷門－－楊傳廣在一路領先的情況下，竟然在最後關頭「大失常」，以些微差距敗給了他的同門師兄強生(Rafer Johnson)而屈居銀牌。由於這整個過程太過離奇，因此事後「陰謀論」不脛而走。至於這個陰謀論是否屬實，已經變成一個羅生門；事實真相如何，只有德瑞克、強生、楊傳廣等師徒三人才知道了。

1983年，楊傳廣曾經被藍營提名，競選平地原住民立委而順利當選；但是在下一屆(1986年)立委改選時卻未獲提名。有人懷疑這是否他在加州大學洛杉磯分校(UCLA)就讀期間參加了「台灣同鄉會」的活動，而被列入「黑名單」有關。但依筆者淺見，即使他曾經被列入「黑名單」，也應該是個烏龍事件(當時有些「爪耙子」為了拚業績，常有浮報亂報的情況發生)。1989年，他退出藍營，改披綠袍參選台東縣長，但未能當選；從此之後，他就離開了政壇。

為紀念楊傳廣這位傳奇人物，他的母校台東農工校門口前的街道已經被命名為「傳廣路」。

2007年1月28日楊傳廣在美國加州因中風過世，享年74歲。(待續)

【註1】檔案照片連結：開幕典禮上的中華民國代表團，圖中可見林鴻遠舉著「Under Protest」的布條。

【註2】楊傳廣先生之生平請參見維基百科網頁：楊傳廣