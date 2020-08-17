研究：格陵蘭冰層融化程度難挽回 未來海平面恐升6公尺

全球暖化造成格陵蘭境內的冰層快速融化，影響全球生態與當地的經濟。（圖/美聯社） 全球暖化造成格陵蘭境內的冰層快速融化，影響全球生態與當地的經濟。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）最新的研究發現，即使人類持續努力減少溫室氣體的排放，格陵蘭(Greenland)的冰層可能已融化到不可挽回的地步，若數十年後該區域的冰層全部消失，將會使全球海平面上升6公尺，足以淹沒許多沿海城市。

根據《路透社》，科學家研究了北極的234個冰川和34年的數據後發現，該範圍每年的降雪量已無法補足冰川在夏季流失的冰雪。而格陵蘭本身有八成都被冰雪覆蓋，若格陵蘭的冰全部融化，全球海平面平均將上升6公尺，不過這個過程將花上數十年。

13日《自然》（Nature Communications Earth & Environment journal）期刊中，俄亥俄州立大學冰川學家伊恩·霍瓦特（Ian Howat）發表了相關的研究。他形容格陵蘭是「礦場裡的金絲雀」，意指其具有早期預警的功能，然而他與其研究團隊認為，這隻金絲雀現在已經差不多死亡了。

北極區在過去30年間的暖化速度比其他地區快上至少2倍，這又稱作「北極放大」（Polar amplification）現象，這個放大範圍現已延伸至格陵蘭，導致格陵蘭冰層融化加速，已造成目前全球海平面每年上升1毫米。

專家期盼這個令人反思的研究結果能促使政府提早準備海平面上升的因應對策。雖然格陵蘭已無法像過去一樣擁有兩百萬平方公里的冰雪覆蓋範圍，然而持續地抑制全球暖化仍有望能減緩冰層流失的速度。