台灣國家交響樂團戶外巡迴綠野音樂會　攜手台北首督芭蕾舞團邀全民輕鬆搖擺

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)國家交響樂團綠野音樂會以「與你共舞」為題，攜手台北首督芭蕾舞團，帶來多首膾炙人口的舞曲並邀請觀眾一起共舞，將於8月至10月巡迴花蓮、苗栗、台南與澎湖，每場演出皆有別出心裁的小彩蛋。

國家交響樂團（以下簡稱NSO）連續三年以「NSO綠野音樂會計畫」走出國家音樂廳，透過講座與音樂結合之型式演出，足跡遍佈台灣各地，特別邀請專業舞者、國內知名聲樂家與NSO銅管聲部音樂家同台，帶來多首活力十足的舞曲，例如，柴科夫斯基：〈阿拉伯之舞〉、皇帝圓舞曲等。

2020綠野音樂會以《與你共舞》為主題，特別邀請台北首督芭蕾舞團與NSO合作，由金革唱片音樂總監林伯杰擔任主講人，偕同舞者呂馨怡、王有丞，男中音趙方豪與李增銘、女高音賴珏妤，以及NSO銅管音樂家群–法國號音樂家黃任賢、小號音樂家陳長伯與張景民、長號音樂家邵恒發、低音長號音樂家彭曉昀同台演出。

NSO執行長郭玟岑表示，此次與台北首督芭蕾舞團合作，兩個專業團隊串連專長，結合音樂與舞蹈的戶外演出形式，將身體律動帶給現場觀眾，讓大家感受音樂與文化的活力，對於在音樂工作第一線的我們來說，是很有成就感的。

郭玟岑透露，NSO更將搭配在地文化，每個縣市都有其獨一無二的曲目小驚喜。希望透過動感十足的音樂，打破高齡長者們現實生活中的框架與束縛，透過音樂和舞蹈找回身體和心靈的律動，這不僅是重要的文化實踐，也希望更多人能參與這樣有意義的活動。

邁入第四年的戶外音樂會為免費入場，獲得長期支持公益的跨國企業贊助，將於8/22花蓮豐田車站前廣場、9/5苗栗客家圓樓正門廣場、9/6 台南佳里體育公園、10/9澎湖馬公金龍頭園區登場，歡迎民眾自備野餐墊前來聆賞，現場並備有愛心保留席座椅，每場演出內容將有小彩蛋，詳情請前往NSO網站或臉書查詢。

演出曲目：

1.西下航平：《展望明日》

2.布拉姆斯：第六號匈牙利舞曲

3.小約翰‧史特勞斯：皇帝圓舞曲

4.小約翰‧史特勞斯：撥絃波卡

5.柴科夫斯基：〈阿拉伯之舞〉選自《胡桃鉗》

6.哈查都量：劍舞

7.莫札特：〈花蝴蝶阿！你不能再飛了！〉選自《費加洛婚禮》

8.莫札特：〈請你到窗前來吧！〉選自《唐喬望尼》

9.德利伯：〈加迪斯姑娘〉

10.雷哈爾：〈我炙熱的雙唇〉選自歌劇《驕迪塔》

11.奧斯卡‧漢默斯坦二世：〈與我共舞吧？〉選自電影《國王與我》

12.羅德里奎茲：《假面舞會》

13.中村八大：《壽喜燒》