【係金A！】台灣「 威力彩」15.6億南投得主出面領獎　台彩描述：新北30歲未婚女性、中獎後仍低調繼續工作

南投7/27所開出的15億元頭獎得主為新北市人，與親友前往紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」（圖）等候時知道威力彩大連摃，才跟著排隊... 南投7/27所開出的15億元頭獎得主為新北市人，與親友前往紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」（圖）等候時知道威力彩大連摃，才跟著排隊到彩券行購買。（中央社檔案照片）

【購買彩券請量力而為•勿因過度投注、影響正常生活】

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）史上最高威力彩7/27開出，頭獎新台幣31.24億元共2注中獎，其中一注獎落南投彩券行。台彩今天(17日) 表示，得主已現身領獎，為年約30多歲女性，新北市人，中獎她仍繼續工作，對中獎一事相當保密，尚未告訴任何人。

至於另外1注開在台北市大安區的中獎人，截至目前為止尚未出面領獎。

威力彩史上累積最高的31.24億元頭獎7月27日開出，共有2注中獎，其中1注獎落台北市大安區大安路一段187號「彩盈寶彩券商行」，花5600元包牌中大獎，另1注則獎落南投縣竹山鎮大公街69號「大運發商行」，中獎人只花200元電腦選號就中15億6247萬元。

日前網路對於中獎人有許多傳言，甚至有媒體報導，南投開出頭獎，為外貌相似名媛孫芸芸的女性，住在台中市，中獎前任職於某間長照機構、擔任護理長，現已辭職。

不過，根據中央社報導，台灣彩券公司今天發布中獎人部分資訊表示，南投所開出的頭獎得主為新北市人，女性，年約30多歲，未婚，是與親友前往南投旅遊時順便去紫南宮拜拜，在廟方「七星級金筍迎客廁所」等候時，看到對面的「大運發商行」有人在排隊，知道威力彩大連摃、頭獎上看31億元，所以才跟著排隊購買。

台彩公司表示，幸運的女性中獎人買2注威力彩，採電腦選號，其中1注中頭獎；得主是任職私人企業，目前仍在職，並無辭職打算；據中獎人自述，平常經常買彩券，威力彩及大樂透則是每期買，認為有買有希望，每次約購買200元，買一個夢想。

台彩公司指出，中獎人以往曾經中過的最大彩券獎項，為刮刮樂刮中1萬元；這次中獎，中獎人是在家中自己對獎，發現中獎後非常驚訝，且嚇到頭皮發麻、激動到哭了出來，當天晚上睡不著覺，領獎前一晚也睡不著覺，懷疑是不是一場夢？！

台彩公司表示，據中獎人表示，中獎後沒有告訴任何人；中獎人已捐出1000萬元做公益，並包給投注站60萬紅包。