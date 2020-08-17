道地傳統手藝 福華中秋創新迷人風味

中秋節腳步近，各家飯店業者競推各式月餅搶商機，吃膩了傳統油膩的月餅嗎？台北福華推陳出新搞創意，卯起來將烏魚子、鮑魚、干貝及櫻桃鴨等頂級食材入餡，以創意口味挑逗饕客嚐鮮味蕾。至於是傳統經典味討好，還是創意新潮風搶客，勢必在中秋月餅市場中製造新鮮話題。

江南春主廚劉宜嘉的蘇式月餅依循古法製作，純手工將油皮與酥皮層層相疊製成，多層次口感的雪白外皮，內餡綿細不甜膩，入口齒頰留香，首度推出頂級蘇式月餅（璽月雙層禮盒 精裝限量500盒），嚴選六款創新風味，純手工耗時製成，餅皮香潤光滑，搭配綿密細緻內餡，以更加和洽的口感呈現；其中口味包含鮑魚火腿奶黃、松子櫻桃鴨胡椒、鮭魚咖哩、古早味魯肉乾、烏魚子鳳梨及干貝XO醬，令人齒頰生香，愛不釋口！

而沉穩優雅的日本進口高級漆器，增添典雅風情，為圓月增添儒雅氣息。另一款熱賣款蘇式月餅桂月禮盒，包入健康的腰果、芝麻及蔓越莓等養生食材，還有茶香韻濃的伯爵佛手柑及金瓜子美人茶，將茶味與果香創意之作清新搭配，10款獨特口味令人一吃上癮，讓吃月餅也是一門藝術風雅。

而廣受好評的珍珠坊廣式月餅（皓月禮盒 廣式中月餅6入/映月禮盒 廣式小月餅8入），捨棄傳統偏油膩的內餡，進行口味創新，在以往經典熱銷的「伍仁金腿」、「核桃棗泥」、「雙黃松子蓮蓉」外，今年主廚團隊研發四款新風味「吉柿芒果」、「覆盆子水果」、「靜岡抹茶紅豆栗子」及「五穀蔓越莓」等四款特製口味。以在地食材為發想，鹹甜滋味創意搭配凸顯味覺層次，每一口都是清甜不膩、雋永的味道，傾心臻選餽贈自賞兩相宜，以誠樸滋味溫暖傳遞心意，像似台灣濃厚的人情味，共同分享佳節團圓喜悅。

還有每年行家必買的喜柿月餅（限量500盒）創意甜品月餅禮盒，兩款口味以餡中餡的概念，烘烤後的苗栗紅柿，佐以Q彈黑糖麻糬，特選在地小農紅豆加入香甜黑糖，搭配經典綠豆抹茶，麻糬Q彈不黏牙，多層滋味、口感細緻，獻上細緻的層次口感，冰涼的口感更添風味，因應樂活飲食趨勢，福華月餅皆減低糖量，嚐起來不甜膩，是您中秋贈禮、闔家共享的最佳選擇，更為常年熱銷的甜蜜禮盒。

今年點心坊首度獻禮「經典蛋黃酥 橙月禮盒」，依古法特製的棗泥,搭配嚴選宜蘭三星鄉黃金鴨蛋黃，在金黃酥皮內,醞釀出熟悉又驚喜的滋味。白蓮蓉口感清香而不膩，其中「伯爵紅茶蛋黃酥」嚴選英國皇室御用茶Twinings唐寧皇家伯爵茶，入口茶香混著白豆沙、餘韻佛手柑氣味，甜度恰到好處，實在讓人吮指回味無窮。

禮盒設計以中國金色祥雲為標誌的福華，探尋民俗傳統中的代表配色，選「台灣紅」為盒身主色調，並綴飾明亮的「台灣金」，典雅大方又帶出濃濃的台灣文化。細究台灣金，靈感源於台灣豐饒的農產，從結實纍纍的金色稻浪到黃澄澄的鳳梨、芒果、香蕉，顯示台灣物產活潑的盎然生命力；台灣紅則是在節慶民俗中處處可見的代表色：嬰孩誕生的紅蛋、長輩慶生的壽桃、結婚的紅湯圓或是過年的甜花生皆處處可見，呈載著溫暖與感動的人文記憶。以「台灣紅」和「台灣金」為主視覺傳遞台灣豐采，勾勒出「知福惜福、敬天富足」的幸福意涵，無論是企業送禮、或是民眾選購自用都別具心意。

即日起至9/10前臨櫃訂購皓月/映月禮盒、桂月禮盒、橙月禮盒並完成付款可享早鳥9折優惠，凡台北富邦、台新銀行信用卡卡友皆享9折專屬優惠，以及福華貴賓卡享9折，尊爵卡更享85折優惠。大宗訂購200盒以上可享8折優惠，訂購或洽詢請致電02-2700-2323轉2234。