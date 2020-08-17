宜蘭力麗威斯汀　入住國際品牌溫泉渡假村 加碼體驗六星級豪華露營

炎炎夏季放縱一夏，好山好水盡在宜蘭員山! 遠離塵囂到大自然中森呼吸，免生帳、免生火，帶著一卡皮箱就能來一場Glamping 豪華野營輕鬆出走。

員山夏日1+1新體驗放空首選，宜蘭唯一國際品牌溫泉度假村攜手佔地16公頃的在地六星級露墅Villa豪華露營，即日起至10月31日全新連袂推出『宜蘭力麗威斯汀X鳳梨屋水上莊園1+1森呼吸假期』，二泊五食住房專案優惠價只要NT$15500起，即可入住世外桃源般的溫泉度假村以及露營控必不可錯過的豪華露營度假體驗。

遠離市中心的塵囂，駛向田園阡陌美景間，被綠地盎然的山景環繞著，最符合探索放鬆自在的度假秘境，宜蘭力麗威斯汀度假酒店擁有獨立式的全天然開放空間，85間客房配上6間獨棟泳池別墅，百年歷史的員山溫泉泉質純厚、溫泉聚落意象設計的禪風建築。

客房內皆配有溫泉泡湯池外，還有露天風呂，環境與設施齊全程度有如在日本的溫泉飯店的自在。夜晚聽著戶外的蟲鳴聲，浸泡在員山溫泉碳酸氫鈉泉質的美人湯，實屬人生一大享受。

仲夏暢遊宜蘭力麗威斯汀，體驗豐富多樣休閒活動，與三五好友動腦挑戰密室逃脫，夜晚至威斯汀公園觀賞宜蘭在地『重擊現實打擊樂團』聽一場動人的打擊音樂會。另外也可以選擇租借Westin自行車，進行一趟鄉間大道慢活探索之旅，跟著休閒團隊所規劃的精美路線，探索員山當紅打卡秘境，飽覽賦詩情畫意般的蜊埤湖落羽松仙境。

鳳梨屋水上莊園位於宜蘭員山鄉與大同鄉交界的長嶺溪旁，全台唯一有數十座瀑布於園區內的度假區，佔地16公頃，一年四季植被樣貌豐富多采，沿途還可欣賞長達一公里多的落羽松、八重櫻、青楓大道。園區內絕美吸睛的傘海戲水池，五彩繽紛的傘一把把高掛泳池上方，利用雪山山脈山泉水引進以大鳳梨為設計構思的泳池內，入夜後傘海燈光相互輝映，產生唯美視覺效果！

鳳梨屋同時推出各具特色的露墅Villa，不用準備露營車，也不需要辛苦搭帳篷，房間內配有冷暖空調、電燈、高級床墊等溫馨配置，公共區域並設有洗手台，盥洗區及浴廁，每個盥洗空間配置Dyson吹風機和免治馬桶等頂級設備，讓賓客們用最享受的姿勢輕鬆入宿大自然。

宜蘭力麗威斯汀X 鳳梨屋水上莊園『Let’s Go Glamping 1+1森呼吸假期』，專案優惠價NT$15,500起。本次推出的1+1住房專案中，可於其中一家住宿後，持免費住宿券自行擇定日期入住第二家，活動期間為即日起到10月31日為止，可入住宜蘭力麗威斯汀豪華/精選客房一晚，享用威斯汀品牌餐廳-知味西餐廳的自助式早餐，晚餐部分提供舞日本料理餐廳節氣會席料理及知味西餐廳自助式晚餐二選一饗用。

另一晚入住鳳梨屋水上莊園竹夢園雙人五米帳，除了享用夢幻雙人下午茶及翌日精緻自助式早餐兩客外，晚上另提供職人創意鐵板料理主食+半自助式晚餐兩客。暑假即刻出發宜蘭員山，帶著一卡皮箱，來場說走就走的三天兩夜豪華露營之旅。