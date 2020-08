台灣斜槓新二代扭轉話語權 說自己的故事

新二代這個詞是怎麼出現的?在跨國婚姻家庭長大有問題嗎?母親來自菲律賓的新二代斜槓青年鄒佳晶,以記錄片、講座、雜貨餐館作為媒介,不再讓外界定義新二代,而是拿回話語權,告訴社會,新二代的樣貌。

在過去的社會風氣與媒體報導裡,關於外籍配偶、移工的報導都是偏向負面的報導,加深社會大眾對移民的刻板印象,身為新二代的鄒佳晶也表示,小時候聽到別人談論外籍配偶的言論跟他所理解的都不一樣,自己的爸媽是自由戀愛而結婚,當年的情書也還留著。夾在外來資訊與生活經驗差異下,新二代在成長過程中,要面對更複雜的自我認同問題。

鄒佳晶分享,從事紀錄片工作並不是因為自己有特別想說的故事,而是單純的自我探索,影片記錄了真實的情緒與故事,這些故事的脈絡,自然說出了需要注意的焦點。

目前鄒佳晶除了紀錄片工作,也與媽媽一同經營「Halo-Halo 南洋x餐館x雜貨」,他表示,這間餐館是他與母親連結的地方,也是新住民、新二代與社為連結的場域,他希望與新住民、新二代有關的討論,不要曇花一現,而是藉由實體空間,累積這些多元與特別的故事。

談到八月底即將舉行的講座,鄒佳晶說:「新二代的名稱是哪來的?新二代給社會的印象是什麼?應該由新二代自已去說!」他也分享,新二代的立場,時常因為政治而尷尬,當臺菲關係緊張時,自己便容易成為焦點,會有外人要他選邊站!這樣的例子在父母其中一方國籍為陸配時更明顯,鄒佳晶表示,擁有這樣背景的新二代必需活得更謹慎,因為兩岸的政治立場,似乎成為孩子的原罪心理的矛盾 。

同是新二代,鄒佳晶最想和新二代說:「自我認同很重要,去接受自己不是多數,以及每個家庭生活本來就不同,才能獲得更特別的養分,並打開世界的寬度!」

新二代復仇者聯盟系列聚會The avengers :the second generation of marriage immigration

時間|8/23 (日) 下午2:30~5:00

地點|Halo-Halo南洋x餐館x雜貨(桃園市中壢區龍吉二街155號 眷舍42-1號)

講者|鄒佳晶、劉千萍

入場費|免費

▲講座簡介▲

無論你的父母親來自東南亞、東北亞、中國或是歐洲,無論你討厭新二代這個詞與否,我們可以交流生命中的共鳴或獨特經驗,一起討論,除了被定義以外,我們要不要來一起幹大事?(新聞轉載自新住民全球新聞網)