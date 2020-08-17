台灣斜槓新二代扭轉話語權 說自己的故事

新二代斜槓青年鄒佳晶認為，新二代應該拿回話語權說自己的故事，不被社會定義。(鄒佳晶提供) 新二代斜槓青年鄒佳晶認為，新二代應該拿回話語權說自己的故事，不被社會定義。(鄒佳晶提供)

新二代這個詞是怎麼出現的？在跨國婚姻家庭長大有問題嗎？母親來自菲律賓的新二代斜槓青年鄒佳晶，以記錄片、講座、雜貨餐館作為媒介，不再讓外界定義新二代，而是拿回話語權，告訴社會，新二代的樣貌。

在過去的社會風氣與媒體報導裡，關於外籍配偶、移工的報導都是偏向負面的報導，加深社會大眾對移民的刻板印象，身為新二代的鄒佳晶也表示，小時候聽到別人談論外籍配偶的言論跟他所理解的都不一樣，自己的爸媽是自由戀愛而結婚，當年的情書也還留著。夾在外來資訊與生活經驗差異下，新二代在成長過程中，要面對更複雜的自我認同問題。

鄒佳晶分享，從事紀錄片工作並不是因為自己有特別想說的故事，而是單純的自我探索，影片記錄了真實的情緒與故事，這些故事的脈絡，自然說出了需要注意的焦點。

目前鄒佳晶除了紀錄片工作，也與媽媽一同經營「Halo-Halo 南洋x餐館x雜貨」，他表示，這間餐館是他與母親連結的地方，也是新住民、新二代與社為連結的場域，他希望與新住民、新二代有關的討論，不要曇花一現，而是藉由實體空間，累積這些多元與特別的故事。

談到八月底即將舉行的講座，鄒佳晶說：「新二代的名稱是哪來的？新二代給社會的印象是什麼？應該由新二代自已去說！」他也分享，新二代的立場，時常因為政治而尷尬，當臺菲關係緊張時，自己便容易成為焦點，會有外人要他選邊站！這樣的例子在父母其中一方國籍為陸配時更明顯，鄒佳晶表示，擁有這樣背景的新二代必需活得更謹慎，因為兩岸的政治立場，似乎成為孩子的原罪心理的矛盾 。

同是新二代，鄒佳晶最想和新二代說：「自我認同很重要，去接受自己不是多數，以及每個家庭生活本來就不同，才能獲得更特別的養分，並打開世界的寬度！」

新二代復仇者聯盟系列聚會The avengers :the second generation of marriage immigration

時間｜8/23 (日) 下午2:30~5:00

地點｜Halo-Halo南洋x餐館x雜貨（桃園市中壢區龍吉二街155號 眷舍42-1號）

講者｜鄒佳晶、劉千萍

入場費｜免費

▲講座簡介▲

無論你的父母親來自東南亞、東北亞、中國或是歐洲，無論你討厭新二代這個詞與否，我們可以交流生命中的共鳴或獨特經驗，一起討論，除了被定義以外，我們要不要來一起幹大事？（新聞轉載自新住民全球新聞網）