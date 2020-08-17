台北福華聽見你心聲！浪漫推出豪饗戀愛一夏住房專案

每年牛郎與織女唯一能相遇的日子即將到來，在這浪漫的日子裡，台北福華大飯店更希望每對相愛的情人、朋友能相約台北福華，一起製造浪漫！即日起至9月30日，凡預訂「豪饗戀愛一夏」住房專案即享有七夕限定客房餐飲、精選紅酒及法式馬卡龍，每人每晚最低不到3,000元，另外同步推出專為好閨密們設計的「池畔早午餐」住房專案，在七夕這天一起聊到半夜、睡到自然醒，隔日早晨再漫步到池畔享用五星餐點，入住高級房型每人每晚只要1,700元，即便單身也令人生羨！

台北福華大飯店以古典、優雅、溫馨等特質，吸引眾多想追求不同生活品味的貴賓，因此不論您是初戀、熱戀還是老夫老妻，都適合來場獨特的城市旅行，讓感情持續升溫。本次首推「豪饗戀愛一夏」住房專案每晚只要5,299元起，即可入住豪華客房或尊爵套房並享有一份主廚特製情人套餐，內含碳烤雞胸凱薩溫沙拉、法式麵包、阿爾薩斯烤豬腳佐德式酸菜、碳烤大西洋鮭魚及歐式迷迭香烤羊排主餐三選一和現打果汁，貼心地以客房餐飲的方式呈現，讓情人、友人，甚至是家人，都能享受難得的兩人世界，同時也在房內準備紅酒及馬卡龍，微醺又甜蜜的夜晚一次擁有。

「池畔早午餐」住房專案為今年夏季最吸睛商品之一，住房內容不僅包含時下年輕人最愛的Brunch，更將它搬至台北福華熱門打卡景點──戶外游泳池，使貴賓們吃得盡興也拍得盡興，旁邊還有英式酒吧──七賢吧能讓您消暑喝一杯、盡情與姊妹談心，每晚只要3,400元甜蜜價(周五及周六加價300元)，即日起至8月31日開放訂購中。