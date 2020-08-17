板橋凱撒家宴中餐廳期間限定　8/17-9/30饗家滋味 40道港點吃到飽

近年來隨著多元飲食文化及消費習慣模式改變，台灣餐飲市場充滿各式各樣餐點吃到飽型態來迎合喜愛大啖美食與嚐鮮的消費者，因應飲食潮流，板橋凱撒3樓「家宴」中餐廳於8/17至9/30止推出平日週一至週五午餐時段粵菜港點吃到飽，用餐每位贈送一盅老火煲例湯來滿足消費者味蕾，收費600元+10%服務費，餐點內容包括江南小吃、風味砂鍋類、港式點心、田園時蔬、珍品海鮮等七大類共40道現點現作珍饈美饌，詳情預約請洽02-8964-3952。

饗家滋味 港點吃到飽

江南小吃

掛爐燒鴨、紹興醉雞卷、川味口水雞、霍香牛腱肉、佛山汾蹄、風味燻小卷、烏梅番茄、黃金泡菜

風味砂鍋類

薑蔥牛肉煲、咖哩松阪煲、鹹魚雞粒豆腐煲

點心類

松露鮮蝦餃、魚子蒸燒賣、鮮蝦腐皮捲、三絲炸春捲、臘味蘿蔔糕、豉汁蒸肉排、菇菇流沙包、蜜汁蒸鳳爪、椰汁紅豆糕、蓮蓉芝麻球

田園時蔬

櫻花蝦高麗菜、麻油川七、蝦醬空心菜、白灼美生菜

珍品海鮮選集

蒜茸蒸草蝦、果律脆蝦仁、滑蛋炒蝦仁、韭黃炒鮮魷、豉汁蒸海鱸球、油鹽水浸鱸魚球

家禽肉類

芥蘭炒牛肉、橙花焗子排、避風塘脆汾蹄、川椒辣雞球、鳳梨咕咾雞球

主食類

叉燒菜絲炒飯、鹹魚雞粒炒飯、乾炒牛河

* 僅平日週一至週五午餐11:30-14:00供應(用餐時間限2小時)，特殊節日不適用

* 成人每位600元、孩童每位399元，需另收一成服務費