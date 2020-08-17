宜蘭綠舞攜手「不二堂」推出「月光秘境」聯名中秋禮盒 早鳥優惠開跑

中秋花月夜，人好團圓時，一年一度中秋節即將到來，不想再吃甜膩月餅，今年就來點不一樣的吧！綠舞國際觀光飯店首度和台灣茶品牌「不二堂」攜手推出「月光秘境」聯名中秋禮盒，將日系元素和蘭陽地景巧妙結合，呼應「一秒入境日本」的理念，一舉搶攻中秋伴手禮市場。

今年綠舞國際觀光飯店和不二堂首度聯名，攜手打造復古優雅兼具的中秋禮盒，不二堂玩轉創意外盒，揉合日本富士山、神社、狛狐和宜蘭龜山島、蘭陽平原等意象，妝點藝術與茶文化，襯托出送禮者滿滿心意；打開外盒、映入眼簾的是楓葉摺扇，傳遞日式典雅的氛圍，彷彿一起進入月光秘境、共享月夜下美好時光。「金萱烏龍茶包」來自南投竹山，茶湯蜜黃明亮，細細品茗還可以嘗到獨特桂花芬芳與熟果香氣的意蘊。

「吉祥富貴金棗」嚴選新鮮金棗，精緻小巧的外型，口感芳香甘美、果肉酸中帶甜，吃的到果皮香氣，佐上一壺好茶最是滋味。「經典復刻瓦煎燒」嚴選材料精心烘培，古早傳統好味道，瓦煎燒上烙印出玉兔望月、清香茗茶、稻荷狛狐、祈願神社等意象，洋溢中秋佳節氣息。「月光秘境」聯名中秋禮盒售價NT$1,350/盒，自8/13(四)起開放預購，銷售至9/23(三)止，運費另計；9/10(四)前預購享早鳥優惠NT$1,180，公司行號或大量訂購另有優惠。

此外，飯店也貼心為房客準備伴手禮，中秋佳節期間限時推出「中秋月光秘境」住房專案，10/1(四)至10/4(日)期間雙人入住海景「玨-和式套房」NT$12,560起；最佳賞月房則推薦海景「潤-和式套房」NT$14,360起，日式風格質感設計、窗外還能盡覽龜山島海景與絢麗日出與月升。若重視隱秘性，則推薦入住單層以及獨棟VILLA，能獨攬美麗日式園區風景，雙人入住VILLA最低NT$15,100起。「中秋月光秘境」住房專案贈送日式經典浴衣、和菓子體驗，再依房型贈送璀璨煙火組及每房「月光秘境」聯名中秋禮盒乙盒，邀您一同共賞月、品佳茗、嚐美點，與親朋好友團聚，齊心伴月夜。