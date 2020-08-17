結合語言及背景展現台灣特質 新二代多元文化創意體驗營開跑

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）因應政府新南向政策，移民署8月17日至21日在臺北捷運北投會館舉辦為期5天4夜的「109年新住民子女多元文化創意體驗營」，並於今（17）日揭開序幕。

移民署表示，今年度活動以「多元文化創意」為主軸，讓學員透過跨文化體驗，培育跨域學習多元文化創意體驗及行銷創意，並激盪出具體可行創意產品。今年參加活動計60名學員，父母原籍國包含越南、印尼、泰國、菲律賓、柬埔寨、中國及臺灣等不同國家地區，呈現臺灣多元文化融合的特質。

內政部移民署署長邱豐光出席本活動始業式，鼓勵新住民子女發揮所擁有的多語優勢及多元文化背景，透過營隊活動培養團隊合作、溝通表達、創意發想及多元文化敏感度等軟實力，開拓宏觀視野與提升國際競爭力。

目前就讀臺北市立西松高級中學的滿甜甜同學，媽媽來自菲律賓，因自身背景及對語言的天分，除精通英語外，目前正學習充實第二外語菲律賓語及第三外語義大利語，並於語文競賽中屢獲佳績，期望將來成為炙手可熱的職場達人，由體驗營多元文化交流，為未來職涯發展做準備。

就讀臺北市立建國高級中學的謝紹天，媽媽來自中國，他在學期間擁有豐富的數理科展參賽及擔任學校旗隊公演經驗，積極參與新住民及其子女議題相關活動，希望能透過體驗營學習多元文化融合創意，讓自己擁有斜槓青年特質。

始業式當天，二位學員特別準備烏克麗麗結合竹笛聯手演奏自彈自唱組曲，並與學員們分享多元文化的音樂饗宴。

今年體驗營規劃跨域結合僑務委員會、臺北青年職涯發展中心、財團法人海峽交流基金會與民間企業外，並安排參訪國泰金融集團暨國泰慈善基金會與臺灣文創發展股份有限公司，個別指導學員的職涯性向，模擬企業面試增加臨場感，傳授撰寫履歷技巧等，讓學員收穫滿載，不僅能為新南向政策培植國際人才，同時也為臺灣創育新能量！