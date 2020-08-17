【更新】6月通訊連線品質客訴量大增　台灣中華電信承認：建設5G影響4G收訊

此為示意照 (Gettyimages) 此為示意照 (Gettyimages)

更新時間: 2020-08-17 17:39

首次發稿: 2020-08-17 14:53

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）近期網友紛紛反映，自從5G開台之後4G速度開始變慢，懷疑是電信業者為了促銷5G所致。

雖然此前就有不少相關業者認為，不太可能為了促銷5G而調降4G速度，但根據科技新報網站與《聯合報》的報導，中華電信表示，自今年 2 月起就因為疫情開始使流量壅塞，由於用戶基數大，所以申訴也就更明顯。

報導指出，中華電信承認由於目前5G基地台幾乎都採取與4G基地台共構，部分控制連結仍走4G基地台線路，所以當5G基地台要上線，就必須把整個基地台一起重新開機，並造成十多分鐘沒有網路訊號，這可能是申訴增加的原因，但只要上線之後，應就不會影響 4G 運作。

但有其他電信業界人士分析，５Ｇ基地台建設改接的影響，大多在深夜，對於用戶帶來的不便「距離要成立一樁申訴案還非常遠」，申訴量的飆高，和5Ｇ開台未必有絕對關係。

不過電信設備商諾基亞則表示，由於目前台灣5G基地台是非獨立組網，必須透過當地4G基地台串聯，所以5G網路基本上都會經過4G通道，若基地台參數設定不好，就可能發生問題。

首次發稿: 2020-08-17 14:53

6月通訊連線品質客訴量大增 台灣中華電信：僅5G共構基地台啟用前、會短暫影響4G

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）電信業5G開台，有消費者感覺4G變慢，中華電信回應，5G與4G頻譜不同，不會相互影響網速，但5G共構基地台啟用前會短暫影響4G收訊，未來施工前會簡訊通知受影響用戶。

國家通訊傳播委員會（NCC）近日公布分析報告顯示，中華電信6月行動通訊申訴量比去年同期增加37%，是五大電信唯一客訴「成長」的業者，主要原因包括「基地台建設改接」，短暫停止服務，導致申訴，還有網路上流傳「建設5G導致4G變慢」，網友紛紛表示網速變慢，以及「尖峰時段網速較慢」，或雖上網正常仍覺得速率不夠快等等。

中華電信回應指出，5G與4G使用的頻譜不同，不會相互影響上網速度；不過，近期公司積極建設5G，5G共構基地台啟用前會進行一次性暫時關機，短暫影響4G用戶收訊。

中央社引述中華電信表示，隨著5G建設加速，未來在施工前會以簡訊通知受影響的用戶，使客戶服務更為完善。

中華電先前指出，內部測速顯示，5G開台後，4G網速並沒有比較慢，而且4G在5G開台後3週，網速比開台前更快，推估可能是因為上半年疫情影響，民眾使用網路頻率變高、需求量更大，因此出現感受上的差異。

NCC日前公布今年第2季的通訊消費申訴監理報告，一共收到1295件行動通訊類申訴案件，其中，以投訴通訊連線品質為大宗，達到823件，占整體63.55%。

NCC指出，根據歷年所做的通訊消費申訴分析，「通訊連線品質」向來是民眾投訴案件的首位，大約占整體投訴案件的6成，其次為「申裝/異動/續約」。

報告指出，第2季行動通訊申訴案件中臨櫃申訴案件共351件、公文轉件共944件，共計1295件，依申訴對象進行分析，以中華電信案件數最多，共391件、占30.19%，其次為台灣大哥大，共236件、占18.22%、遠傳電信共231件、占17.84%。

若同時比對申訴對象與申訴案件類別進行分析，通訊連線品質類以中華電信為最多共294件。

NCC表示，由於電波容易受到周遭建物影響，導致室內涵蓋不佳或因基地台鄰避效應拆除後無法覓點建設，導致民眾反映室內通訊連線品質不良案件居多，以今年第2季而言，室內收訊不良案件數為207件，占通訊連線品質類案件的25.5%。

NCC表示，針對此類情況，會請相關業者派人到申訴地點了解並提供改善方案。