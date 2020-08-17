台灣統計：家有癌爸媽　小孩易過度早熟　甚至為壓力症候群的高危險群

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）癌症帶來的不確定，是病友家庭最大挑戰，且生病從來不是一個人的事，從確診、治療到追蹤，對病友與家屬都是身心靈煎熬，因此，為翻轉病友及家屬的抗癌人生，癌症希望基金會特針對家庭成員舉辦親子、兒童等不同主題性營隊，盼透由專業人員引導與同儕交流，培養家庭共同適應與面對癌症的正向能力。

父親節甫過，一個才10歲的孩子，因為爸爸的罹癌而開始懂得在父親節聚餐時提醒爸爸哪些是紅燈食物須避免食用，哪些是健康的食物需多加攝取，他是漢堡，父親楊爸今年45歲，在2年前罹患肺癌，確診時年僅8歲的兒子，不僅很少表現出其他的情緒，更早熟的擔心癌症是否會讓爸爸疼痛不舒服！

而跟漢堡一樣家中有罹癌父母的孩子不在少數，尤其隨著中年罹癌人口逐年增加，有越來越多育有未成年子女的家庭正因面對癌症而經歷家庭衝突與角色重新配置問題，特別是癌症病友的未成年子女，不管是癌症的診斷、目睹父母的治療與副作用，甚至可能失去父母的死亡威脅，都易導致子女可能會有行為退化、過度早熟、人際困擾等變化，更可能成為憂鬱或壓力症候群的高危險群！

根據癌症希望基金會癌友家庭服務顯示，逾6成孩子害怕與父母分離，甚至對死亡感到焦慮，有3成子女因不知該怎麼辦、擔心未來而感到無助，更有5成病友認為自己的孩子因癌症而有不同於其他孩子的改變，因有感多數孩子常壓抑自我情緒，並以聽話懂事的表現盼父母能在愉悅情緒下遠離癌症威脅。

癌症希望基金會病友服務部主任陳昀表示，在第16屆〔癌友家庭子女夏令營〕3天2夜的行程中，我們透過大地遊戲、體驗教育，不僅讓孩子察覺自我情緒，在創作、表達藝術治療中接納自己，更透過同質性同儕的分享，去思索與發展良好的適應能力，並再透過我們彼此的引導下，讓他們知道有情緒是自然且正常，不需要過度壓抑或假裝沒事，說出來與大家一起討論，反而可以獲得更大的力量。

癌症希望基金會執行長蘇連瓔坦言：「孩子與父母本是生命共同體，在父母罹癌的同時，孩子也因共同經歷癌症治療與復發轉移過程的起伏波折而處在恐懼、悲傷、憤怒或自責中，除了必須疏通這些長期積累的情緒壓力，更應該將其轉成正面力量，因此，我們不僅透過情境遊戲、藝術創作方式引導孩子學習表達與面對內在複雜情緒，藉由同儕團體的分享與相互支持，找到自己在父母罹癌過程中的價值和角色，並能更健全的成長外，更重要的是想讓這群深受影響的孩子，不再是自己孤單的面對癌症！」

為助更多家庭都能正向面對癌症，除夏令營外，9月起更將舉辦2天一夜親子營以及1日兒童工作坊，全程免費，歡迎正面對癌症挑戰的家庭來電02-33226286洽詢。