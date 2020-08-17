外傳曾吐血　日本安倍首相上午入院檢查、各界關注

圖為8月15日安倍（右）出席由日本政府主辦的全國戰亡者追悼儀式 (美聯社) 圖為8月15日安倍（右）出席由日本政府主辦的全國戰亡者追悼儀式 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本媒體報導，日本首相安倍晉三今天(17日) 上午到位於東京的慶應大學醫院，引起關注。知情人士表示，安倍是去進行健康檢查，並沒有打算住院。

日本共同社報導，安倍約每半年會在慶應大學附設醫院接受健康檢查，最近一次健檢是6月13日。安倍今天約在上午10時15分左右從自家出發，直接前往慶應大附醫，約10時30分抵達。

中央社引述富士電視台電子版報導，近來與安倍個別會談的多位相關人士透露，安倍最近感到相當疲累。

執政黨自民黨稅制調查會長甘利明昨天上富士電視台節目時表示，為了因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的防疫，安倍連續工作，他很擔心安倍太過積勞。

甘利說，很希望安倍能稍微休息一下，安倍是個責任感很強的人，認為自己如果休息會有罪惡感。

甘利是安倍的親信，8月12日兩人會談將近一個小時。

往年8月15日安倍出席由日本政府主辦的全國戰亡者追悼儀式後都到位於山梨縣鳴澤村的別墅靜養，但今年回到位於東京都內的住宅。甘利在電視上說：「就算休息個幾天也好，一定要強制安倍休息才行。」

8月4日上市的一家週刊雜誌報導安倍7月6日在首相官邸（行政中心）的辦公室吐血。有人認為因為長期防疫工作，加上九州等地豪雨成災的問題，安倍相當疲累。

對此，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉4日在例行記者會上表示，他連續幾天都與安倍見面，安倍專心辦公，健康完全沒問題。

安倍於2006年9月第一次執政，翌年9月因舊疾潰瘍性大腸炎惡化而下台。