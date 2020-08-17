台灣台南「明德外役監獄」受刑人脫逃　前妻涉開車接應遭逮函送

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台南明德外役監獄受刑人連三榮14日逃獄，且在15日新化警分局員警深夜圍捕時脫逃。警方逮捕當時涉嫌開車接應的洪姓前妻，今天(17日) 將依便利脫逃罪嫌函送台南地檢署。

台南警方調查，59歲的連三榮在14日從明德外役監獄搭車到螺絲廠上班後失蹤。新化警分局偵查隊掌握線報，15日深夜11時多前往台南市新營區埋伏逮人，當時員警見連男坐上51歲洪姓前妻座車，考量在市區人多，基於安全考量兩輛偵防車一路跟蹤直到人煙較稀少的偏僻區域時才攔車。

未料，連三榮不願下車，反而接手駕駛座開車企圖衝撞警車，圍捕員警跳開後連開2槍，擊破汽車輪胎，但連三榮朝後壁區方向逃逸。經通知白河警分局圍捕，最後在後壁一處農田找到翻覆汽車。

當時洪女還在車內並未受傷，但連男已逃逸無蹤。警方調閱周遭監視器及勘查地形，初步認定連男跳進農田旁灌溉大圳逃離現場。

洪女被帶回警局偵訊時，她的手機還接到連男打來電話，表示身上沾滿土壤穢物，清洗後就會向出面投案。但警方等了1天連男未到案，經請示台南地檢署後，今天將依便利脫逃罪嫌函送洪姓前妻，且持續追捕連男，至於逃獄動機部分，不排除與洪女有關。

連三榮7年前和警方槍戰，落網後起出槍械，遭判刑6年半，入獄後表現良好，申請到台南明德外役監獄；另外，服刑過半雖已符合報請假釋資格，但今年6月首次申請假釋未過。

法務部矯正署台南明德外役監獄位於台南市山上區，收容人於開封時間分別到各工作組工作，晚上休閒時間安排夜間社團活動可辦理返家探視。另有與眷屬同住、縮短刑期計算，以及與家屬辦理接見時間等優遇。