被台灣「最美風景感動」決定留下 巴基斯坦新住民分享人生歷程

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）8月14日是巴基斯坦獨立建國紀念日，台灣巴基斯坦社會福利關懷協會理事長羅阿里，雖然已在臺投資移民，取得臺灣身分證，為了使臺灣民眾更多了解其母國巴基斯坦文化，與內政部移民署號召「臺」灣囝仔，向新住民子女介紹巴基斯坦文化，以及羅阿里理事長以自己努力奮鬥的成功經驗分享給新住民子女，勉勵其在未來勇於搭上人生夢想巴士，開向人生新舞臺。

活動開始前，羅阿里理事長帶著協會成員開著懸掛巴基斯坦國旗的車子，並手持巴基斯坦國旗揮舞，遊行車隊繞行桃園市區歡慶巴基斯坦獨立紀念日，熱熱鬧鬧為活動揭開序幕。之後車隊開到桃園市新住民文化會館，會館裡已聚集一群新住民二代的臺灣囝仔，等待活動正式開始。

活動首先介紹巴基斯坦文化，接著羅阿里理事長分享自己事業成功的過程，並帶領小朋友手作個人夢想獎盃，將小朋友自己的個人願景夢想繪畫或書寫獎盃上，獻給未來的自己，最後由羅阿里理事長頒發助學禮券，鼓勵臺灣囝仔要勇敢追夢，並一起享用愉快的點心時間，在歡樂的氣氛下在臺灣度過意義非凡的巴基斯坦獨立紀念日。

羅阿里理事長表示，自己從事國際貿易投資，事業遍及中國、日本、韓國及新加坡等國家，經常往來世界各地進行商務考察，因有感臺灣人待人友善、治安良好以及自由民主風氣，選擇在臺定居，和鍾愛的桃園客家姑娘育有臺灣之子，共組美滿家庭，已成為臺灣的一份子。

今天很高興和小朋友分享家鄉文化以及自己白手起家的經驗，鼓勵小朋友在資訊爆炸的時代下，要主動學習，培養一技之長，在未來的社會上成為有用的人。

移民署桃園市服務站黃英貴主任表示，在臺巴基斯坦有200多人，大多民眾對於巴基斯坦這個國家感到陌生及神秘，透過這次的活動讓小朋友認識異國文化，從小培養「尊重多元，欣賞差異」的觀念，並透過事業有成的羅阿里理事長對小朋友的鼓勵，在勇敢追夢前，要多方學習，隨時儲備自己的能力，才能築夢踏實。