台灣優人神鼓大火後又逢武漢肺炎疫情　蟬鳴鳥叫共舞「祭天」探生命本質

優人神鼓啟動「山之祭」系列活動(圖/優人神鼓) 優人神鼓啟動「山之祭」系列活動(圖/優人神鼓)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)優人神鼓災後重建周年，啟動系列活動替全球祈福，首周連續四日的「祭天」演出已於周(16)日晚間圓滿落幕，文化部長李永得也親自出席觀賞，接下來的兩週末將由《閾》12小時跨夜行動、野女人劇場、聲響實驗等接棒登場。

優人神鼓位於台北木柵老泉山的排練劇場於去年8月慘遭祝融，多年心血在一夜之間付之一炬，然而屋漏偏逢連夜雨，適逢新冠肺炎疫情重創全球藝文產業，劇團狀況更因此雪上加霜，不僅總監劉若瑀，連團員們也都紛紛問蒼天「要跟我們說什麼」？

歷經一年的重建，優人們本來拿著鼓棒的手拾起電鋸，開始跟老泉山好好相處，有些疑惑在心中逐漸清晰，透過莊嚴的舞蹈擊鼓及感謝上天及大地之母，演出「祭天」令人為之動容；而原本被燒毀殘破的排練場，更因為藝術家Aguce多件創作重拾往昔的美麗，其中，「覺醒的火焰」更設置於最顯眼的位置，時時提醒優人腳踏實地和天地共存的真理。



優人老泉山劇場重建周年現場(圖/台灣英文新聞)



「覺醒的火焰」(圖/台灣英文新聞)

劉若瑀表示，重建的過程中，有幸遇貴人致贈失傳的「祭天」儀軌古藉資料， 災後周年紀念演出《祭天》串連生命、巫與天地之間的溝通與救贖，是為世界祈福，也為自己找活路。

劉若瑀強調， 「表演者的老祖宗即是巫，巫是人類在困頓的時候最需要的專業人士，與天地溝通的代言人。」那就回歸巫之本質，創作儀式劇場《祭天》。

劉若瑀與音樂總監黃誌群，鉅細靡遺地研究，逐句找出古譜敍述的動作方位，配以音樂節奏，動作編排，費時半年，終將此古老祭天儀式重新建構完成。特別一提的是，創作過程中，優人有幸經江敏吉大伏藏師傳授祭司口訣，消災祈福煨桑之法，而重建後的老泉山劇場，迎供神農大帝，位於九份的青雲殿亦協助儀軌要領，傳授經文歌詠。

《祭天》作品大致分為《小祭天》與《大祭天》兩幕，《小祭天》呈現人與自己久違的內心對話，《大祭天》，則是人與天地之間的對話，依這個源起於周代的祭儀儀軌順序，分別為1、薰香、2、散花、3、提燈、4扛劍、5歌詠，經藝術的轉化之後更為豐富神聖。



《祭天》演出(圖/優人神鼓)



音樂總監黃誌群(圖/優人神鼓)

優人神鼓啟動為期三週的「山之祭」系列活動，首週以《祭天》古老儀式為起點，接續《閾》The Limbo-12小時跨夜行動及《域》老泉山現地創作計畫；第二週野女人出現，野女人劇場計畫主持陳紫綸將與18位野女人先在林中渡過三天三夜的自然生活後，帶領參與者於8/22下午五時至8/23清晨5五時以「《閾》The Limbo-12小時跨夜行動」為名，在林中的深夜渡過「啟程」、「警覺」、「淨化」與「慶祝」。

第三週由莊奕凡策劃邀集了26位青年創作者與山對話，以「《域》老泉山現地創作計畫」呈現包含野女人身體劇場、梵體劇場、油水投影、聲響實驗、療癒體驗等近30組表演及體驗活動，以青春藝術的能量為老泉山劇場，添增亮麗的色彩，呈現「人」與「場域」互為主體所交織而成的對話過程。

《閾．美術館》由藝術家Aguce打造，呈現「覺醒的火煙」、「生命樹」、「符碼」等創作，將銅鑼殘翻身回轉成為護持山林壇城，靜心空間、金剛護法和祭台。

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