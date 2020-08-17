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台灣特生中心：系統化管理農業生產環境 提升潛在生態價值

特生中心：為求更了解鳥類對農業區的利用情形，針對常見的44種鳥類進行棲地偏好分析，以及49種冬季常見水鳥觀測在農地的族群變化，結果顯示在蘭陽平原地區的變化最明顯

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/08/17 11:56
紅冠水雞折斷稻葉在田裡築巢。(林哲安 攝 / 特生中心提供)

紅冠水雞折斷稻葉在田裡築巢。(林哲安 攝 / 特生中心提供)

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為提高農民的生活品質與收益，行政院農業委員會特有生物研究保育中心與相關單位商討，預計以4年期程共同執行「建立農業生產資源及生態環境友善管理新模式」計畫，期望可以藉此促進農業資源永續利用、友善生態環境。

特生中心表示，在台南七股區的旱田，主要為紅蔥頭、大蒜、洋香瓜等作物，生態調查監測結果指出，旱田周圍發現有25科59種鳥類今棲息利用，尤其每年種植期前夕約7~9月，適逢鳥類秋季過境的時期，有水的蔥田就成為水鳥重要暫時性替代棲地，生態十分豐富。

為求更了解鳥類對農業區的利用情形，針對常見的44種鳥類進行棲地偏好分析，以及49種冬季常見水鳥觀測在農地的族群變化，結果顯示在蘭陽平原地區的變化最明顯，也統整研究結果並參考專家學者的意見，綜合農地自然功能、農地利用、農地重要保護區位及農地地景生態等4大面向考量，區劃出農地鳥類重要生態區，之後綜合其他生物類群劃設出的區域可優先轉型為綠色農業施作，相關指標架構已修正為12項生態系服務評估指標因素與7項土地利用型方案。

後續研究的重點將會以紅蔥頭田為例，推廣農地提供的潛在生態價值，瞭解農業地景對野生物的影響，作為規劃與經營管理農業環境的基礎資訊，完成以爬行類、兩棲類及蛾類為指標類群的農地重要生態區，以及分析不同農地類型與使用水、土壤、大氣及生物資源類型為基礎的生態系服務經濟價值評估。

匯聚專家學者與農民進行田間勘查。(余盈瑩 攝 / 特生中心提供)
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