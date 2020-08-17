香港武漢肺炎1個月內暴增逾3600例　延長或放寬「限聚令」？明日揭曉

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港武漢肺炎確診病例新增數出現反彈，昨（16）日新增74例確診病例，是8月7日以來的新高。其中70例為本土病例，香港至今累計確診病例已達4481例。現有消息指出，港府明（18）日將召開行政會議討論是否延長或放寬「限聚令」。

8月7日，香港武漢肺炎確診病例曾增加89例。此後逐漸下滑，11日一度僅新增33例，其後又上升到超過60例，14、15日分別下滑到48例及46例，16日卻大幅增加到74例。

綜合香港媒體報導，在70例本土病例中，有50例與先前的確診病例有關連。其中，葵青貨櫃碼頭群聚再新增34例個案，33例是「宏記港務操作有限公司」，連同遭到傳染的家人、親友的數目，整個群聚已累計有63人染疫，其中55人於碼頭內工作，且多例沒有表現出症狀。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「宏記港務操作有限公司」可說是疫情「重災區」，該公司的休息室有逾百人共用，員工會在內吃飯、洗澡、如廁及睡覺。

香港第三波疫情來得又急又快，自7月1日全港累計1234例，截至昨日已暴增到4481例，絕大部分為本土病例，且很多都是感染源不明。

港府官員和醫學顧問都不敢掉以輕心，港府採取了自疫情爆發以來最嚴厲的防疫措施，包括禁止全港餐廳提供內用、只能外賣、限制兩人以上聚集、所有市民在室外需要佩戴口罩等。

這些禁令生效期將於明（18）日屆滿，消息指，政府明日將開會討論，計劃再次延長限制社交距離措施一星期，但正研究微調晚市禁止堂食限制，初步方向是放寬堂食時間至晚上9至10時，維持二人一枱、保持1.5米距離等規定。