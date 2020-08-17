糧荒還送俄160噸大米？ 中國官媒鼓勵韭菜：要恢復飢餓感

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國受洪災、武漢肺炎疫情影響，缺糧風聲甚囂塵上，伴隨著官媒各種「節約糧食」口號，民間聞風而動，各地推出一系列「奇葩」規定，包括回收顧客吃剩肉串給下一桌客人、體重太輕不能點紅燒肉等。近來中國央視主播開始倡導「恢復飢餓感」，因為吃不飽時「有尊嚴」。

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中國國家糧食和物資儲備局8月12日發佈國內夏季糧食收購進度，與去年同期相比，小麥減收了將近1000萬噸，加上受疫情影響，各國紛紛收緊糧食出口政策，中國政府雖然嘴上不說，但從官媒近來廣為宣傳的「節約活動」可見一斑。

北京長江新世紀官方網易號等中國媒體，近期轉載共產黨喉舌央視廣播白岩松去年1月的文章《當今中國最緊要的，是恢復「飢餓感」！》。

白松岩在文中說自己小時候餓肚子的幸福，並提到，「要想讓自己變得更好，要從真正的飢餓感開始」，而且「餓不容易得病，中國人還是餓點好」。

白松岩的一番言論引發非議。「墨黑紙白」的人士表示，那些整日奔波社會一線的勞苦大眾，他們每天為國家揮灑的汗水比他們吃的飯要多上許多。

「墨黑紙白」批評，現在中國社會需要的是，讓那些還沒有溫飽的人溫飽起來，讓溫飽的人，繼續努力奮鬥。

中國社群媒體「微博」上，網民則批評，「這是什麼意思？這是中國國是民生大命，讓中國恢復飢餓感，可如此放肆而言？中國當下最要緊的，難道不是加速體制改革，讓管制更少，讓市場更開放嗎？」「這孫子已經變成老賊了」「再來個3年自然大災害的意思嗎?」

在中國可能面臨「糧荒」、連習近平都得出面要民眾「惜食」的同時，8月13日中國內蒙古向俄羅斯地方政府捐贈一批重達163噸大米協助抗疫，當天滿洲里公路口岸特別為載運大米的貨車預留通道，快速放行，確保物資第一時間運達俄羅斯，

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習近平日前針對國內糧食問題，提出「禁止人民餐飲浪費」概念後，央視跟進譴責浪費食物，近年來在中國火紅的「大胃王吃播」成首支炮灰，各省紛紛跟進，推出節省餐飲措施，包括湖北的10人只能點餐9人餐的「N-1」。

遼寧省更狠，直接倡導「N-2」的點餐方式，被網友譴責「1個人用餐的話是不是還要倒貼店家飯菜？」。

此外，湖南長沙的「稱重點菜」方式，要求體重低於80公斤的成年女性顧客只能吃小炒黃牛肉及剁椒魚頭。受中國民眾喜愛的紅燒肉則只有80公斤以上的成年男性可以享用。