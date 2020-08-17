白羅斯總統大選傳舞弊 俄羅斯稱隨時準備軍事援助

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）白俄羅斯（Belarus）9日舉辦總統大選，卻傳出疑似選舉黑箱爭議，已執政26年的總統盧卡申科聲稱獲得8成選票，他的對手反對派季哈諾夫斯卡婭卻質疑對方靠舞弊贏得大選，因而連日上街抗議，有超過6700人遭到警方暴力鎮壓、被捕，昨(16)日在首都明斯克，數千名支持者以「為自由行軍遊行」集會，要求總統魯卡申科下台。

綜合媒體報導，昨(16)日在首都明斯克，這次的當選人、白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），兩陣營的支持者都上街集會遊行。盧卡申科的支持者慶祝其連任，反對派則以「自由行軍大遊行」（March for Freedom），吸引逾20萬人參與，抗議對方通過選舉舞弊贏得選舉。

照片來源：美聯社。

英媒「BBC」報導，盧卡申科對支持者發表演說時表示，指責北大西洋公約組織（NATO）在靠近白俄羅斯西部邊境的波蘭和立陶宛集結軍力舉行軍事演習，是對白俄羅斯的威嚇，呼籲民眾捍衛國家獨立，抵禦外來壓力。

法媒「路透社(Reuters)」引述俄羅斯克里姆林宮發布的聲明稿指出，普丁16日當天已和盧卡申科通過電話，並表示「莫斯科隨時準備根據軍事協議提供協助」，但對於白俄羅斯是否遭受外來壓力，沒有多做說明。

北約也發布聲明反駁有增加軍事部署的行為，並強調，在聯盟東部數國的軍事部署目的，是「要防範衝突和維繫和平。」

對於盧卡申科所謂的「外來壓力」，身為北約成員國立陶宛，外交大臣林科維修斯（Linas Linkevicius）則指控其目的是在找藉口向俄羅斯尋求協助，並指出俄羅斯的干涉恐破壞該國的獨立性。

白俄羅斯中央選舉委員會宣佈，9日總統大選結果，當政26年的盧卡申科得票80.01%，反對派候選人斯維特拉娜·季哈諾夫斯卡婭得票10.12%。得票結果出爐後，盧卡申科的對手，37歲的反對派候選人卻質疑執政當局大規模選舉舞弊，並提出其團隊蒐集到的有關證據與數據，數千名支持者連日上街頭抗議，卻遭到警方暴力鎮壓、被捕，當中還有外國記者。如今季哈諾夫斯卡婭已流亡到立陶宛。

照片來源：美聯社。