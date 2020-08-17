全球泛華青年劇本創作競賽開放徵件！讀劇藝術節台灣華山1914文創園區登場

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)第五屆「全球泛華青年劇本創作競賽」徵求18歲至36歲的青年劇作家舞台劇版創作，首獎獎金為新台幣十萬元，徵件自即日起至11月15日止。

第五屆「全球泛華青年劇本創作競賽」在為期三個月的徵件期間，以世界各地18歲至36歲的青年劇作家爲對象，公開徵求中文及英文的舞台劇劇本，並由臺灣劇場導演率領以戲劇為專業背景的團隊，於2021年7月在臺北華山1914文創園區讀劇演出，首度與觀眾見面！

在2015年，國立中央大學戲劇曁表演研究室主持人周慧玲教授有感於年輕劇作家的培養不易，以及優秀戲劇劇本的缺乏，遂提出以臺灣為中心，攜手全球，共同打造一個能為表演藝術產業提升更多創意與動能的劇本創作競賽——全球泛華青年劇本創作競賽，並於同年開始一年一屆的競賽活動。

「全球泛華青年劇本創作競賽」直到第四屆，由於引入全新的「導師制」，為前三名得獎者安排一對一戲劇構作導師及兩個月的劇本修改期，而將競賽改為兩年一屆，讓得獎作品得以更成熟完善的面貌面對全球的讀者和觀眾。經過來自國內外14位中英文評審初審、複審及決審，共三階段的檢驗和評選後，前三名得獎者分別將獲頒競賽獎金，並由主辦單位委以專業翻譯進行得獎作品的中英／英中翻譯，出版發行雙語得獎劇本電子書；同時，邀請三位臺灣的資深劇場導演組成三組創作團隊，在經過一至二個月的排練期後，於讀劇藝術節公開呈現，除了將廣邀專業戲劇學者及表演藝術從業人員，也將開放一般觀眾免費入場，親身感受泛華戲劇的魅力。

全球泛華青年劇本創作競賽迄今已累計收到來自世界各地近700件有效投稿作品，前後出版四部影音雙語電子書，並在臺北、臺南、高雄、澳門、溫哥華、紐約、南京、上海、北京、蒙特雷及墨西哥城逾十個城市舉辦多場讀劇呈現和製作演出。

為加深文化交流的廣度和深度，並加強戲劇創作的國際對話，競賽主席周慧玲陸續邀請到來自國內外的16個重要戲劇大專院校及表演藝術團隊，遍及臺灣、美國、加拿大、新加坡、中國及澳門等地，於各地合作辦理得獎作品的讀劇及演出。

2020年全球泛華青年劇本創作競賽邀請到台灣文創發展股份有限公司華山1914文創園區任共同主辦單位。選定座落於臺北市中心、藝術及文創能量蓬勃交融的華山1914文創園區，於2021年舉辦第五屆全球泛華青年劇本創作競賽得獎作品讀劇藝術節和頒獎典禮。

第五屆全球泛華青年劇本創作競賽自2020年8月15日開放線上收件，至11月15日截止。不限參賽者國籍，開放中文及英文稿件投稿，中文劇作不限寫作主題，惟以英文寫作之戲劇作品，主題需展露泛華社群自身關照，或側錄、反映不同泛華社群／與其他文化彼此之間的撞擊和對話。詳細徵件辦法請搜尋「全球泛華青年劇本創作競賽」，或追蹤「國立中央大學 戲劇暨表演研究室」粉絲專頁，掌握最新競賽消息。

【競賽時程】

2020年8月15日｜開放徵件

2020年11月15日｜徵件截止

2021年4月｜公布競賽結果

2021年7月｜讀劇藝術節及頒獎典禮、雙語電子書出版

【競賽官網】http://wsdc.ncu.edu.tw/