〈財經主筆室〉房市黃金大漲　台灣通貨膨脹率50%不遠？

繼台股指數創歷年新高、國際黃金價格也創歷史新高後，今年第2季，全台房價指數亦創下歷史新高，股票、黃金及房地產等都創新高，當市場資金全數湧向抗通膨資產之時，是否意味著台灣爆發通貨膨脹的危機已經隱隱浮現？看樣子，央行總裁楊金龍目前應該相當的頭疼，而政府未來將端出什麼措施如何來控制通膨呢？不僅民間小老百姓相當的關心外，台灣各行各業、甚至就連外資都在等著看。

根據房仲業者最新統計，今年第2季的全台新成屋成交價大漲，包括銷售率、成交戶數都跟著增加，使得房價指數創下歷史新高，統計全台6都，其中桃園、新竹、高雄都刷新紀錄，台南均價已來到歷年高點，台中房價指數則為歷史次高，台北及新北兩都也已到達2015年的相對高點。

房仲業者指出，由於市場買氣太旺，熱門地段屋主坐地起價事件屢見不鮮，這種房市交易盛況已經很多年未見，最主要就是中美貿易戰讓資金回流台灣，再加上全球疫情蔓延，各國政府為救經濟撒下大量資金，導致市場資金浮濫，再加上目前利率低、銀行為去化資金，放款態度又相當寬鬆，使得整體房市買氣如此旺盛。業者預估，雖然目前房價指數已創新高，但下半年房價恐怕會持續升高外，甚至這波漲勢也許還會持續個2~3年。

通貨膨脹怎麼發生的？普遍來說有可能是鈔票印太多了，造成貨幣的價值降低(傳統通膨的定義)，也有可能是生活必須品相對變得昂貴(稱為物價上漲)，使得貨幣的價值降低，但也有可能是因為戰爭或大型災難的發生(地球上每幾十年就會發生一次)，這時候一年的通貨膨脹有可能會高20%~50%。

中美貿易戰也是另一種型態的戰爭，新冠肺炎疫情讓全球目前確診人數已經超過2,000萬人，算是百年難得一見的大型災難，而各國政府為捥救低迷景氣，紛紛拼命的印鈔票來救經濟，導致通貨膨脹發生的因素似乎全部齊備了，還有人會認為通貨膨脹不會發生嗎？

受到通貨膨脹影響最大的是什麼？應該是持有著一堆現金或存款的人影響最大，隨著通膨的發生，手上現金或存款的購買力，就會隨時間慢慢的縮水。最不受通膨影響的算是持有有價資產者，因為價值變低的只有金錢，相對物品資產價值並沒有變低，例如土地、房屋、股票、黃金白銀等資產，在通貨膨脹下都能持續保持它的價值。

股票、房地產、農地這類型的資產，由於能持續產生額外的價值，例如股票每年有股利的利潤、房地產可以出租，農地可以生長出作物，黃金和貴金屬的價值除保值功能外，也許還有漲價提升的空間，這也是為什麼有錢人大多喜歡持有許多實體資產的原因，尢其在有通脹發生疑慮時，買進持有這些產品動作更積極，這也是台灣第2季包括股票、房地產及國際黃金價格紛紛創下新高的主因，台灣真的能躲開通貨膨脹爆發的可能嗎？

政府要如何控制通膨呢?對一般小老百姓來說，柴米油鹽醬醋茶、衛生紙、水電瓦斯、油價，這些民生必需品如果太昂貴，真的會讓人很痛苦，而「通貨膨脹預期心理」也是造成通貨膨脹的重要原因之一，如果民眾預期物價會繼續漲上去，那麼他們將會搶購、囤積，而使物價上漲得更劇烈。如果通膨是疫情爆發導致的世界趨勢無法避免，那如何讓通膨不要太高？就自然成為政府的責任，如何穩定物價來控制通貨膨脹？如今正考驗著蔡政府團隊的智慧及能力。