【武漢肺炎】台灣新竹連鎖藥局疑販售來源不清、標示不明口罩 營運長遭收押禁見

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）新竹連鎖藥局疑似販售來源不明口罩。行政院長蘇貞昌今天(16日) 說，如果有走私、郵寄口罩想要牟利，或是仿冒MIT（台灣製造）等，一定嚴查嚴辦，保護國人健康。

蘇貞昌上午在文化部長李永得陪同下，參觀國立台灣博物館鐵道部園區。

近日有連鎖藥局疑似販售來源不清、包裝標示不明的醫用口罩。蘇貞昌說，政府對於任何不法，都會嚴查嚴辦，尤其涉及公眾健康，對公眾秩序有危害，更要快查快辦，國家口罩隊日以繼夜為了做出好的口罩，有人為了私利作假、犯法，一定嚴查嚴辦。

蘇貞昌表示，如果民眾發現任何不法，可以向主管機關檢舉，政府一定查辦，如果有走私、郵寄口罩想要牟利，或是仿冒MIT（台灣製造）等，一定嚴查嚴辦，保護國人健康。

另外，對於商總呼籲應該再發放5000元的消費券，蘇貞昌說，防疫有成，紓困有效，看出三倍券大受歡迎，國內內需很熱，民眾也都出來消費，減班休息已大幅降低。對於受疫情影響外銷的受困產業，紓困3.0會持續推動。

蘇貞昌說，「喊口號比較簡單」，國家預算有限，過去把錢花在刀口上，也看出有效，希望大家一起努力，互相體諒、加油。

多家媒體報導，涉案的是知名的合康連鎖藥局，藥局官方臉書也PO文道歉 (如下)

中央社報導，新竹連鎖藥局陳姓營運長引進來源不明口罩，並自行張貼印有衛福部許可證字號等資訊商品標籤，涉犯刑法詐欺取財、偽造文書與違反藥事法，昨(15日) 遭新竹地方法院裁定收押禁見。

新竹市衛生局日前接獲民眾投訴，指在新竹縣、市擁有多間分店的連鎖藥局，疑似販售疑似來源不清、包裝標示不明的醫用口罩，經調查後確認違反藥事法，將重罰新台幣100萬元。

新竹地檢署15日發新聞稿表示，新竹地檢署檢察長郭永發得知後，指示檢察官蔡宜臻與新竹市警察局、法務部調查局新竹市調查站組成專案小組全力偵辦，14日向法官聲請搜索票獲准，分別到連鎖藥局位在新竹縣、市的8間分店搜索，共計查獲1萬6900多片口罩。

經專案小組調查發現，連鎖藥局陳姓營運長等人涉嫌於口罩解除徵用後，利用民眾仍高度需要使用口罩，7月起陸續向上游廠商購入沒有提出來源證明等文件的口罩，後續還自行印製「一般醫用口罩（未滅菌）」、衛福部許可證字號等資訊的商品標籤，貼在每包50片口罩的透明包裝袋上，再分配到各分店販售，讓民眾誤以為是合法製造的醫用口罩而購買。

新竹地檢署指出，陳姓營運長的行為業已涉犯刑法詐欺取財、行使偽造私文書及違反藥事法等規定，且在媒體披露相關事件期間有湮滅證據事實，檢察官以有勾串未到案之共犯及滅證之虞，15日向新竹地方法院聲請羈押，法官裁定收押禁見。