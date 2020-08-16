馬來西亞自台灣入境武漢肺炎病例　配偶採檢陰性　感染源待釐清

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）馬來西亞日前公布一例武漢肺炎確診個案，該個案曾在台灣居住近6個月，感染源待釐清。指揮中心今（16）日說，個案在台期間主要在北部活動，密切接觸者5人，配偶已完成採檢為陰性。感染源在馬來西亞或台灣都有可能。

馬來西亞衛生部14日公布，新增20例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，其中1例從台灣入境，為33歲馬來西亞籍男性。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會表示，此個案的太太主動與指揮中心聯絡，談及個案從今年2月入境後直到8月2日出境。在台期間密切接觸者有5人，其中與太太每天都會見面，指揮中心已對太太採檢，不管是核酸檢驗或血清抗體，都是陰性。另4人也會再採檢。

莊人祥指出，此個案在台期間未就業，主要在北部活動，最主要密切接觸者是太太。至於是否有其他接觸者，會繼續協尋，並繼續試圖聯絡個案本人。

此個案是8月2日從台灣出境，先到香港轉機再飛往馬來西亞吉隆坡。入境時有採檢鼻咽和咽喉拭子兩樣檢體，都是陰性。隨後搭乘巴士到指定飯店進行檢疫。

在檢疫期滿前的8月13日進行採檢，個案都沒有症狀，在8月14日獲知陽性。

莊人祥說，此個案因在檢疫期滿前才被驗出陽性，到底是在馬來西亞感染或台灣感染，都有可能，也無法排除。但從時間判斷，不太有機會傳染給台灣民眾，但台灣民眾是否有可能傳染給此個案，有待追查，會對密切接觸者採檢釐清。