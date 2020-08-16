台灣台鐵「限速備援系統」　年底優先裝52輛普悠瑪、太魯閣列車

台鐵2019年與中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，2020年底前將優先在52輛普悠瑪及太魯閣號列車上安裝。（台鐵提供）中央社 台鐵2019年與中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，2020年底前將優先在52輛普悠瑪及太魯閣號列車上安裝。（台鐵提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台鐵2018年10月21日發生普悠瑪翻車事故，造成嚴重死傷，調查證實列車超速。此事件也讓台鐵行車安全受到外界關注，該局也積極防範一旦列車自動防護系統（ATP）故障時，要如何保障行車安全。

台鐵去年(2019年) 與中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，台鐵今天（16日) 說，年底前將優先在52輛普悠瑪及太魯閣號列車上安裝。

台鐵原計畫去年底，優先在52輛普悠瑪及太魯閣號列車裝限速備援系統，預定2023年11月前陸續完成800餘輛列車安裝。

台鐵表示，ATP系統專利有保護限制，技術困難度較高，且台鐵車種型式較多，實際研發測試後所需經費由原估算平均每套約新台幣30萬元，增加至平均每套約70萬元。

檢討評估後，台鐵以原編列預算2.45億元額度內調整安裝車輛數，由原先805輛調整至350輛，今年12月底前，在52輛普悠瑪及太魯閣號列車上，安裝限速備援系統，未納入部分將配合預算編列情形持續擴充辦理，交通部在7月30日已核復同意。

中央社引述台鐵說，限速備援系統主要功能是讓列車自動保護系統ATP關閉後，將列車時速限制在60公里以下。

台鐵指出，普悠瑪事故後，除積極推動系統設備面改善外，也陸續制訂及修訂完成ATP操作管理、出庫檢查、線上故障排除及分級處置等標準作業規定（SOP），持續加強司機員正確駕駛行為等相關教育訓練及督導考核，以有效確保行車安全，提供民眾安全、舒適及便捷的旅運服務。

台鐵普悠瑪6432次列車於2018年10月21日在宜蘭蘇澳新馬車站發生嚴重出軌翻覆意外，造成18人死亡、200餘人受傷。

台鐵局說經過與家屬多次溝通及協調後，決定在台東車站周邊設置事故紀念公園，除了要警惕台鐵局確保行車安全外，也提供罹難者家屬作為追思悼念親人的場所。

中央社6月24日引述台鐵局表示，目前正在籌辦紀念公園統包工程，總預算新台幣600萬元，預計6月底完成決標作業，除了會有紀念碑外，也預計將設置水池，不過相關設計還要再跟家屬討論，力拚在事故滿2週年前完成。

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