台灣離島馬祖「載客遊艇」首航　南北竿航程10分鐘、打造多元海上旅遊體驗

鴻順船運董事長王俊傑認為，既有海上運輸以交通為主，缺乏服務觀光客的遊憩服務，決定經營不定期航線，未來將客製化海上旅遊體驗，開發馬祖海上遊程... 鴻順船運董事長王俊傑認為，既有海上運輸以交通為主，缺乏服務觀光客的遊憩服務，決定經營不定期航線，未來將客製化海上旅遊體驗，開發馬祖海上遊程新市場。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 馬祖第一艘載客遊艇今天(16日) 上午首航，載客前往北竿島周邊海域體驗賞鷗、賞鹿遊程，由鴻順船運打造遊艇載客船，開啟馬祖多元海上遊憩航線。

馬祖島際交通仰賴政府與民間業者合作的交通船，每天定期航線運輸乘客。鴻順船運董事長王俊傑認為，既有海上運輸以交通為主，缺乏服務觀光客的遊憩服務，決定經營不定期航線，未來將以客製化海上旅遊體驗，開發馬祖海上遊程新市場。

王俊傑說，馬祖目前島際交通是純運輸，要再另外增加觀光遊憩功能，既有海運已服務地方交通需求，未來將朝向海上休閒遊憩發展，與既有市場區隔，因此內部裝修盡可能以遊艇規格處理。

中央社引述王俊傑表示，雖然新船是遊艇規格，但是馬祖沒有遊艇碼頭，所以無法申請營運遊艇。今天開航的19噸客船，船速可達23節，南、北竿海域船程約10分鐘，為了提升旅遊品質，遊艇主打精緻內裝，讓座艙空間更舒適，另有親子區，並設置小型吧台，與地區純交通船的座艙設施區隔。

看準海上遊憩新商機的王俊傑，從小受父親影響立志當船長，經歷6年馬祖航海歷練，決定開創更多元、精緻化的海運事業，希望未來可讓海上交通符合休憩、旅遊及運輸目的，將產業朝向「馬祖海域內的郵輪」，提供多元觀光市場服務。