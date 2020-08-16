【武漢肺炎】台灣觀光紓困3.0 薪資及生計費用補貼　即日起受理申請

雖然國內武漢肺炎疫情逐漸趨緩，但以國際觀光客為主的產業仍受影響，交通部觀光局規劃的紓困3.0方案，將從即日起受理申請。圖為九份老街 (中央... 雖然國內武漢肺炎疫情逐漸趨緩，但以國際觀光客為主的產業仍受影響，交通部觀光局規劃的紓困3.0方案，將從即日起受理申請。圖為九份老街 (中央社檔案照)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）觀光紓困3.0上路，交通部觀光局14日表示，紓困3.0即日起受理申請，將補貼綜合、甲種旅行業、觀光旅館業、旅館業給予雇主薪資費用4成，以及導遊領隊人員補貼生計費用負擔。

疫情衝擊觀光產業，政府積極紓困協助受影響業者，雖然國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，但以國際觀光客為主的產業仍受影響，交通部觀光局規劃好幾波紓困方案，其中紓困3.0將從即日起受理申請。

觀光局表示，紓困3.0補貼方案實施期限為109年7月1日至9月30日期間，分別補貼綜合、甲種旅行業、觀光旅館業、旅館業給予雇主薪資費用4成補貼，以及導遊領隊人員補貼生計費用負擔。

根據觀光局規劃，旅行業薪資費用補貼是依實際在職且未採勞動部減班休息補助方案的員工人數計算，申請日前30天內給付員工薪資為基準，補貼每人每月薪資4成，最高新台幣2萬元，共3個月。

導遊及領隊人員生計費用則是補貼108年1月1日至109年4月16日止，曾執行接待或引導來台觀光旅客旅遊業務或引導出國觀光旅客團體旅遊業務8團以上，或總天數40天以上，且於補貼期間內未任職旅行業者，每月補貼1萬元，連續補貼3個月。

觀光旅館業及旅館業員工薪資補貼是109年7至12月接待非本國籍住客人次達1000人次以上，且占總住客人次5成以上，且申請補貼日前一期或觀光局指定期日營業人銷售額與稅額申請書（401）合計營業額較去年同期減少比率達5成以上觀光旅館業及旅館業者，補貼每人每月薪資4成，最高2萬元，共3個月。

中央社觀光局副局長周廷彰說，目前紓困3.0的預算尚未通過，因此這個預算會先從振興等部分預算方面挪用，待9月立法院審核通過相關預算57.4億元後，即可回填原本暫時挪用的預算缺口。