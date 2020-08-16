金門高粱不只能釀酒!移民署邀新住民體驗編織掃帚DIY

說明:金門縣服務站主任廖蔚蘭讓學員了解綁蘆黍不只是DIY而是一種記憶、溫度與傳承（圖片來源:移民署金門縣服務站) 說明:金門縣服務站主任廖蔚蘭讓學員了解綁蘆黍不只是DIY而是一種記憶、溫度與傳承（圖片來源:移民署金門縣服務站)

移民署南區事務大隊金門縣服務站為了讓新住民體驗金門「高粱掃帚」這項傳統技藝，特地於8月16日在水頭商業旅客服務中心辦理家庭教育暨居停留法令宣導活動，邀請劉奕宏老師教授新住民認識金門高粱歷史文化，並安排親子手作高粱掃帚課程，希望利用廢棄高粱桿子教導新住民們DIY「高粱掃帚」，成品不但能用來整理環境亦可當裝飾品，充分展現金門在地風情，也增進親子間情感交流。

金門地方話中俗稱高粱為「蘆黍」，是金門的特有作物，除了大家熟悉的金門高粱酒、糕點以外，還有實用又流行的DIY高粱掃帚。活動中，老師示範將整株高粱桿整理成束、固定、紮綁、穗花打散成扇形、高粱穗花部分再紮綁、調整與修剪，每個過程都不能馬虎。許多新住民興奮地表示，以前只知道高粱酒，不知道高粱還可以作成掃帚，剛開始跟孩子一起做的時候還會手忙腳亂，光是要固定跟紮綁就需要很多時間，還好在老師的協助下，才能順利綁出美美的掃帚。在此次課程中，服務站也向新住民宣導相關居停留法令並同時進行有獎徵答，協助新住民朋友熟知自己的權益，更加瞭解我國移民法規。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，金門有獨特的地理位置與豐富的文化底蘊，希望學員藉由課程瞭解到金門在地的文化與生態，讓綁蘆黍不只是DIY，而是一種記憶、溫度與傳承。

訊息來源：移民署金門縣服務站