【朝小野大】民進黨陳其邁當選台灣高雄市長　國民黨市議長曾麗燕：民意代表性恐不足、將加強監督　

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（前右）當選市長後，16日展開謝票行程，他承諾把市長工作做好，並爭取2022年市長連任，全力建設高雄。中央... 民進黨高雄市長補選候選人陳其邁（前右）當選市長後，16日展開謝票行程，他承諾把市長工作做好，並爭取2022年市長連任，全力建設高雄。中央社

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【台灣高雄市長補選分析】陳其邁勝出但得票未超過罷韓93萬票！ 中選會: 投票率41.83% 8月21日正式公告當選人名單

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨籍陳其邁在15日的補選中當選高雄市長，高雄市議長曾麗燕今天(16日) 指出，陳其邁創下縣市合併後巿長投票率、得票數雙低紀錄，質疑民意代表性恐有不足，議會要發揮監督力量。

另一方面，陳其邁16日展開謝票行程，他承諾把市長工作做好，並爭取2022年市長連任，全力建設高雄。面對「朝小野大」的府會關係，陳其邁表示會用更柔軟及更謙虛的態度面對。

中央社報導，高雄市議長曾麗燕對於陳其邁當選，透過議會新聞稿，聲明會強力監督，盼陳其邁聆聽基層心聲，尊重議會民意代表性。

新聞稿指出，補選市長投票率41.83%，儘管陳其邁拿下7成得票率，仍創下縣市合併後市長得票數最低紀錄，議會一定會善盡職責監督。曾麗燕說，陳其邁上任後的首個重任是籌編110年地方總預算案，但他久居中央要職，能否掌握地方民意與需求令人質疑，促他做好功課。

曾麗燕強調，為捍衛市民福祉，議會應不分黨派，堅守議員職權，發揮監督力量，促進高雄進步。

陳其邁以約7成的得票率當選市長，預計8月底前就職；未來市府施政及預算要受到議會的監督。

由於曾麗燕剛於7月底補選當選議長，兩位都是補選當選的高雄市府、會龍頭未來如何互動，能否維持府會和諧備受關注。

中央社引述曾麗燕今天稍早受訪表示，議會規劃10月初召開定期大會；她說陳其邁當選後曾致電，她表達恭喜。被問到國民黨於議會擁有過半席次的實力，未來府會如何互動，曾麗燕說，議員是民意的付託，監督市府是議員職責所在，無關黨派，議會就是要強力監督市府。

陳其邁上午於車隊謝票之前受訪指出，選舉期間的紛擾希望都已經過去了，市府團隊會和議會合作，不管是重大建設、拚經濟等；也許作法有差異，但理想和目標都希望高雄進步，他會在民主政治原則之下用更柔軟、更謙虛的態度面對議員質詢。

這次選舉，民眾黨候選人吳益政及國民黨候選人李眉蓁都是現任議員，未來在議會要面對他們的質詢。陳其邁表示，不會有尷尬，選舉過程當然會有火花，議員對市府有監督責任，分際清楚，公領域互動就是民主的制度，私底下有交情，彼此有了解。