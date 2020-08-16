台灣國防院：中國推特揭露美軍機動態是灰色衝突手段

近期中國北大「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）推特頻揭露美國軍機動態，國防安全研究院表示，這是灰色衝突手段之一，藉民主體制漏洞、媒體產業競爭，形塑美國才是不安因素。

國防部智庫、國防安全研究院日前指出，「灰色衝突」（grey zone conflicts）是國安新挑戰，指的是「未達戰爭門檻且非傳統或非常規的武力使用」，攻擊方讓被攻擊者難以決定以軍事或警察力量回應，藉此延長決策時間，但無論是決策延遲、做出誤判，都可能是敵方目的。

根據國防院發布的最新一期國防安全雙週報，國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲以「灰色嚇阻的概念與應用」為題表示，灰色衝突成為特定國家競爭方式之一，企圖在不觸動戰爭前提下，以各式非武力或準軍事手段壓迫競爭對手以取得政治利益，近年因移動網路普及、社群媒體高密度使用，使群眾心理成主要戰場，對決策者形成壓力。

蘇紫雲舉例，中國北京大學日前成立的推特（Twitter）「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI），訴求為「促進南海的透明」，但所揭露對象以美軍活動為大宗，再藉社群媒體、各國媒體轉載，藉此突顯特定國家（美國）為不安定因素。

蘇紫雲強調，這種戰略敘事（strategic narratives）手段也可視為新興灰色地帶衝突的標準樣態，利用民主體制來打擊民主，並藉言論自由破壞言論自由的灰色手段。

蘇紫雲指出，北大南海戰略態勢感知主要技法就是利用自由世界的民主體制漏洞、媒體產業的自由競爭，釋放出選擇性的單一訊息影響受眾感知，這種手段也可稱為「企業對消費者」（B2C）行銷方式，以「國家隊」立場直接對目標國受眾宣傳，成為新型態的B2C戰場。