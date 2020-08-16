台灣紡織業明日之星　Miss V.V時尚美型機能內衣 獨創三紗極致工藝打造新電商藍海

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據最新全球內衣市場報告，全球內衣經濟規模日趨熱絡，2014至2020年成長率約為7%，預計2020年全球內衣市場規模將達到4500億美元。更進一步來看，其中「無鋼圈內衣」和「運動內衣」等類增幅更是高達18%和27%。現代的女性在愛美之外更講究舒適，「機能型內衣」無疑已是內衣市場的明日之星。

台灣紡織業聞名世界，本土自創品牌『Miss V.V』經過多年研究與深耕，終於以突破性的「三紗布料」透過奈米技術與傳統的紡織業結合，以科技奈米技術，將機能內衣發展成極致工藝。

Miss V.V設計領軍連啟丞執行董事表示：「過去的女性內衣市場，常常是好看卻不好穿、好穿卻不好看！相信許多女性都很有感，為何舒適與性感不能兼具？因此Miss V.V在著手設計產品之初，便密切觀察全球流行趨勢，並探訪台灣各大紡織業深入技術合作，終於在今年2020正式推出，甫一上市即創下一千五百萬元的銷售佳績。證明了台灣紡織業絕對有足夠技術可以發展、躍上顛峰。」

13日的品牌發表會上邀請到《亞洲超級名模生死鬥6》亞軍得主「Mia白彌兒」(中)率領凱渥模特兒展現內衣外穿等各種城市、運動、海邊度假的不同風貌。

號稱「讓男人屏息、讓女人呼吸」的Miss V.V其核心技術就在於特殊的「三紗極致工藝」，包含微量元素發熱纱、白珍珠纱、冰晶玉石纱等，皆以科技及奈米技術將布料功能性發揮到極致。微量元素發熱纱透過將武石纖維化後噴纱運用在產品上，形成獨特的機能布料；白珍珠纱則是將珍珠粉以奈米技術，將其遍佈於產品纖維上成為珍珠紗，珍珠紗中的碳酸鈣具有遮擋與吸收紫外線功能。

而冰晶玉石纱則用玉石纖維和其他礦物質材料達到亞奈米級水準，融入紡絲熔體中，創造出涼感、吸濕排汗、保持水感、不黏膩等特性；最後再透過擁有耐磨、不易皺、易洗快乾的六角編織法，延伸產品耐用性與使用壽命。

在品牌發表會上邀請到《亞洲超級名模生死鬥6》亞軍得主「Mia白彌兒」率領凱渥模特兒展現內衣外穿等各種城市、運動、海邊度假的不同風貌，同時也全球首度發表最新調整型內衣--「輕Free塑衣」，更將以突破性的革命技術，讓消費者眼睛為之一亮。

品牌創辦人董事長 王黃盈盈表示：「Miss V.V來自保健食品起家的村樹集團，這次首度推出新內衣品牌Miss V.V，致力於『將內在的健康，往外發展為知性美』，未來也將佈局進軍全球，讓台灣 MIT製造與設計的魅力在世界發光發亮。」

除了在產品技術上以科技突破傳統，Miss V.V在銷售策略上更是以「內衣電商新零售」的方式領先業界，讓體驗過的消費者也能成為經營者，並以三不策略：「不囤貨」、「不物流」、「不收現」的優化經營模式進攻市場，消費者只要一台手機或電腦，就可以分享、經營。在這自媒體盛行、全球內衣經濟規模上看4500億市場的條件下，預估國內內衣界將再掀起新藍海。