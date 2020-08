低成本、效率高　耶魯大學用唾液偵測武漢肺炎　獲美國FDA批准

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)美國耶魯大學公共衛生學院用唾液篩檢武漢肺炎的採檢方法,15日獲得美國食品暨藥物管理局(FDA)緊急使用授權。耶魯大學先前以此法替美國職籃NBA球員與職員採檢,進行試用。

耶魯大學公共衛生學院(Yale School of Public Health)名為SalivaDirect的唾液採檢法,無須使用拭子或採檢裝置,只要採集疑似感染者的唾液即可。

這是FDA批准的第5個2019冠狀病毒疾病(COVID-19, 武漢肺炎)唾液採檢法。

SalivaDirect價格低廉、使用較為簡單、較不具侵入性,無須抽取核酸,且可使用多種現成的試劑。

據稱每個採樣的原料成本不到5美元,且在3小時內即可檢測出90件採樣結果。

耶魯大學在另一份聲明中表示,6月間與NBA展開合作之後,即以此種方式檢測無症狀的球員、教練和隊職員。

耶魯大學公共衛生學院助理教授葛魯保(Nathan Grubaugh)表示:「我們簡化了採檢方式,因此試劑費用不高,實驗室預計每個樣本只會收費約10美元。」

耶魯大學表示,研究團隊其中一個目標就是希望往後不再需要昂貴的唾液採檢試管;另一份研究也發現,武漢肺炎病毒可在溫暖的氣溫中長時間穩定存在於唾液之中,因此不需要防腐劑或特殊試管來保存。

FDA則說,由於SalivaDirect是讓受檢者在醫護專業人士的觀察下自行採集樣本,可降低醫護人員採檢時的風險。

FDA局長哈恩(Stephen Hahn)表示,從效率以及不受重要器材短缺影響來看,SalivaDirect都是「開創性」的檢測。

BREAKING: a saliva #COVID19

test developed by @yalesph researchers has recieved emergency use authorization by the FDA. #SalivaDirect is fast, inexpensive, and non-invasive. It can be a game changer for accessible testing. https://t.co/clk3mIciG1