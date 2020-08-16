低成本、效率高　耶魯大學用唾液偵測武漢肺炎　獲美國FDA批准

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）美國耶魯大學公共衛生學院用唾液篩檢武漢肺炎的採檢方法，15日獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）緊急使用授權。耶魯大學先前以此法替美國職籃NBA球員與職員採檢，進行試用。

耶魯大學公共衛生學院（Yale School of Public Health）名為SalivaDirect的唾液採檢法，無須使用拭子或採檢裝置，只要採集疑似感染者的唾液即可。

這是FDA批准的第5個2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 武漢肺炎）唾液採檢法。

SalivaDirect價格低廉、使用較為簡單、較不具侵入性，無須抽取核酸，且可使用多種現成的試劑。

據稱每個採樣的原料成本不到5美元，且在3小時內即可檢測出90件採樣結果。

耶魯大學在另一份聲明中表示，6月間與NBA展開合作之後，即以此種方式檢測無症狀的球員、教練和隊職員。

耶魯大學公共衛生學院助理教授葛魯保（Nathan Grubaugh）表示：「我們簡化了採檢方式，因此試劑費用不高，實驗室預計每個樣本只會收費約10美元。」

耶魯大學表示，研究團隊其中一個目標就是希望往後不再需要昂貴的唾液採檢試管；另一份研究也發現，武漢肺炎病毒可在溫暖的氣溫中長時間穩定存在於唾液之中，因此不需要防腐劑或特殊試管來保存。

FDA則說，由於SalivaDirect是讓受檢者在醫護專業人士的觀察下自行採集樣本，可降低醫護人員採檢時的風險。

FDA局長哈恩（Stephen Hahn）表示，從效率以及不受重要器材短缺影響來看，SalivaDirect都是「開創性」的檢測。