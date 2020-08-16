全世界首支！俄羅斯武漢肺炎疫苗生產完畢　年產量可達5億劑

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄羅斯日前率先全球宣布，註冊了世界第一支2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，15日又有消息傳出首批疫苗已經生產完畢，且國內年產量可達到5億劑，未來也計畫於國外生產。

媒體引述俄國衛生部說法報導，這支由莫斯科加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）研發的全球首支武漢肺炎疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），將在本月底前推出，並於 10 月起大規模接種。俄國還宣稱，疫苗的有效期限可達至少２年以上。

俄國政府日前稱已進行前2階段測試，不久將展開第3階段人體臨床試驗，然而在未完成第3階段臨床試驗下，如此匆促的決定也引起全球科學家的擔憂，其中德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）指這支疫苗試驗不足，「這正是問題所在，俄國人透露的不多」。

有部分科學家表示，他們擔心俄國當局可能會把國家聲譽看得比疫苗安全還重要。

路透社報導，全球疫苗研發競賽中，俄羅斯意圖跑第一，但目前為止，俄國政府11日核准的「史普尼克V」尚未實施大規模試驗，以產生數據資料證實其有效性。

對於外界的批評和一律，俄羅斯衛生部表示，某些專家對該疫苗的疑慮根本「毫無根據」。