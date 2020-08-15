台北藝穗節最大精神是冒險！25個場地、125組團隊、568場演出輪番上陣

2020臺北藝穗節已於今(15)日開幕(圖/主辦單位) 2020臺北藝穗節已於今(15)日開幕(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)2020臺北藝穗節總計125組團隊參與，在臺北市25個特色場地帶來568場精彩演出，已於8月15日在松山文創園區巴洛克花園開幕。

「藝穗節最大的精神就是冒險」

邁入第13屆的臺北藝穗節，於8月15日在松山文創園區巴洛克花園熱鬧舉辦開幕，為8月22日至9月6日登場的精彩展演拉開序幕。今年總計125組團隊參與，在臺北市25個特色場地帶來568場精彩演出，包括戲劇、音樂、舞蹈、街頭藝術、喜劇等多元演出，以期讓表演藝術走入大眾，成為生活不可或缺的一部分。

本屆藝穗節開幕以「一起FUN閃」為主題，活動包含「Bling出你的風采-開幕遊行」、「閃出渾身魅力-廣場舞會」及「開啟私密約會-巴洛克約會」，共有25組團隊參與，包括行行製作、品劇場、阮劇團、僻室House Peace、兩公婆樂團、人尹合作社、廖思瑋、口口實驗室等，帶來創意演出，帶來滿滿的活力。

開幕總策劃人高翊愷表示，巴洛克花園為情侶約會勝地，很適合今年藝穗節的主題，於是融合藝穗節獨特的年輕朝氣，為開幕活動安排了活潑的遊行、約會和舞會，觀眾可以選擇不同方式與藝穗團隊進行約會，透過面對面的交流，讓觀眾以輕鬆愉快的心情，對藝穗演出有更進一步的了解。

「藝穗節最大的精神就是冒險」，臺北表演藝術中心總監王孟超表示，透過藝穗節這個平台，協助年輕藝術家讓創意成真，而他們帶來的多元演出，創造許多趣味與冒險，使表演者與觀眾、演出與欣賞都產生更多的期待，也讓今夏的臺北成為一個藝術發熱的地方。

開幕廣場舞會 觀眾共跳約會舞

藝術家王珩和張可揚為廣場舞會編創「約會舞」，由臺北表演藝術中心總監王孟超和松山文創園區總監陳玉秀擔任開舞，帶領現場民眾一起熱跳。簡單易懂的舞蹈動作、洗腦的旋律，讓觀眾迅速上手舞步，吸引許多民眾與表演團隊一起同樂，近百人跳舞的場面，為今年臺北藝穗節揭開序幕。

除了廣場約會舞，主舞台共有8個藝穗團隊帶來開幕表演，展現各自的魅力。Gentlewomen 仕女聲由4位80年代的女性組成，除了佐以民族器樂，帶來純人聲演出爵士、拉丁、搖滾、嘻哈、傳統樂曲等多元曲風，還加入「人身打擊」的互動型態，讓觀眾也能參與演出；虎劇團的兩位新生代團員帶來一段雙人鈴舞秀《十八歲的天空》；林陸傑帶來《生日派對》，邀請觀眾一起體驗過去的生日願望；兩公婆樂團帶來音樂迷你劇《掌牛哥到仙哥》，跨越傳統與流行的風格，以說故事的曲調，引領感受新一代客語音樂的魅力。

巴洛克約會 開啟和藝穗團體的私密約會

巴洛克約會的活動總計有17個藝穗團隊參與，空間分為室內和室外，民眾自由選擇空間和團隊，在面對面、近距離的約會過程中，透過互動體驗，觀眾更容易了解表演團體想傳達的內容概念，也能對節目有更多認識，並讓表演團隊能接收觀眾建議。

室外約會共有7個團隊。壹玖玖捌的團員穿著肥胖造型的服裝，在《肉半女子》中與觀眾互動，呼應劇中核心角色對自卑和自信的探討；阮劇團《家族排列》邀請觀眾想像自己生前最後一日，對現在的自己說一句話，並將紙鶴親手放到造型植物上，成為「accept yourself 」的儀式；扛磚頭劇團在《今天下午的美術課》準備一張大張圖畫紙，讓觀眾以心情作畫，與觀眾一起完成一幅名為2020藝穗節開幕日的作品。

室內約會共10個藝穗團體，在南向製菸工廠醫務室1和3與觀眾約會互動。0.01《好好》邀請觀眾寫下詮釋好好生活的方式，並以詩籤為觀眾解答生活中的疑惑；人尹合作社《奻》提供觀眾對朋友告解的機會，以客觀第三者傾聽評判觀眾的告解；王永安《觸視》將詮釋知覺與身體經驗的關係，以及觸視如何作以創作媒介；張云甄《膜》透過安靜護膚、現場音樂、引導語言，讓觀眾體驗進入「膜」的感知空間。

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