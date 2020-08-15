零容忍！山老鼠獵殺台灣黑熊惡行遭檢方起訴　農委會修法加重罰金

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 新竹地檢署近日破獲山老鼠集團盜伐珍貴林木，並盜獵台灣黑熊，引起大眾關注，農委會主委陳吉仲憤怒表示未來將修法加重罰金，對此惡劣行為零容忍。

新竹地檢署、林務局和保七總隊日前合作破獲山老鼠集團，該集團不只盜伐珍貴林木，更獵殺保育類野生動物台灣黑熊及長鬃山羊並烹煮食用，檢方已於14日偵結，15名嫌犯坦承犯行，依違反野生動物保育法、森林法起訴。

農委會主委陳吉仲今(15)日在臉書發文，嚴正警告不肖的山老鼠，不管是盜獵還是盜伐，都是破壞台灣自然生態的最嚴重犯罪，他已要求所屬相關單位，採取最嚴厲的執法，勿枉勿縱，請不要低估政府保護山林的決心。

陳吉仲說明，林務局在巡護工作上每年投入11萬人次，讓非法獵具的使用從高峰期到現在減少了90%；在全國設置285台紅外線自動相機，監測台灣黑熊並掌握族群動態；建立跨部會合作的「檢、警、移、林聯繫平台」快速情蒐犯罪並聯合查緝；導入無人機、遠端監控系統、物聯網等新科技加強偵查能力；擴大與民間合作強化巡護能量。

陳吉仲強調，根據「野生動物保育法」及「森林法」的規定，盜獵行為最高可判5年，而盜伐行為最高可判10年6個月，且收贓者亦有刑責。未來將進一步研議增修森林法，調高贓額計算基準，加重山老鼠的法律責任。國有林木及保育類野生動物都是台灣珍貴的寶藏，山老鼠任意盜竊牟取私利的行為，他絕對零容忍。

農委會林務局局長林華慶告訴中央社，目前贓額採用「山價」計算，跟黑市的市價落差很大，前者一塊珍貴木的山價可能新台幣幾千、幾萬元，但是黑市的市價卻是幾十萬、上百萬元，所以要再修法讓贓額用市價的方式計算，讓山老鼠一旦犯案，須付出巨大代價，藉此強化遏阻效力，預計今年底前將草案送行政院，明年跟立法院提案修法。

林務局林政管理組簡任技正范家翔說明，這次事件還有殺害保育類野生動物台灣黑熊、長鬃山羊等，因此除了觸犯森林法，也涉及野生動物保育法，基於一罪一罰，共涉嫌犯2法，這次山老鼠集團被求處的罪刑會加重。

林華慶重申，除了加重罰金，若要杜絕山老鼠繼續猖獗下去，釜底抽薪的方法是斷絕其市場獲利，因此要呼籲消費者，若要購買林木產品，請認明有「台灣木材標章」的產品，讓山老鼠無利可圖，才是根本解決之道。