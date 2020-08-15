【台灣高雄市長補選】輸陳其邁逾40萬票 李眉蓁：有遺憾沒委屈

國民黨徵召候選人李眉蓁(中)大輸綠營對手陳其邁40多萬票(圖擷取自影片) 國民黨徵召候選人李眉蓁(中)大輸綠營對手陳其邁40多萬票(圖擷取自影片)

高雄市長補選今(15)天投票，國民黨徵召候選人李眉蓁大輸綠營對手陳其邁40多萬票。李眉蓁承認敗選，並表示，選舉有遺憾但沒委屈。

李眉蓁晚間6時由黨主席江啟臣陪同在競選總部召開記者會，與競選團隊幹部三度鞠躬感謝支持，李眉蓁發表感言時一度哽咽，江啟臣等人神情凝重。會後面對未能守住「333防線」，致詞提到「遺憾」、「委屈」所指為何？以及記者會主持人、市議員陳麗娜所說「雖敗猶榮」，李眉蓁等人未接受提問。

今天開票，李眉蓁只得到24萬8478票、得票率25.9%，大輸民進黨對手陳其邁42萬3326票。未能守住黨中央設下的「333防線」，亦即「開票結果維持支持度3成；拿下30萬票；輸給陳其邁在30萬票以內」。

李眉蓁致詞表示，高雄市長的最終戰，非常漫長，整個過程也像外面天氣一樣陰晴不定，偶而雷雨交加，但終於結束了。這場選舉的最大贏家是高雄市，因為這段時間讓大家重新注意「高雄市」存在的困境和問題。

李眉蓁說，高雄人已做了決定，恭喜陳其邁當選高雄市長。一座城市的進步，會被對立與分化所影響，她呼籲支持者保持開闊的心胸，給陳其邁一個領導高雄市的機會。

李眉蓁說，期待陳其邁能很快解決高雄的負債問題、引進產業投資、促進人口成長，注入更多經濟活水，重回全國第二大城的榮耀。她在高雄市議會裡，會繼續努力監督陳其邁的施政。

李眉蓁表示，這場選舉使她「倍數成長」，知道自己很多不足，很多地方要改進與學習。個人努力不夠，無法勝選，願意扛下所有的責任。她也會抱持「順逆皆精進，毀譽不動心」的信念。

李眉蓁感謝國民黨和親友及支持者給予的一切，這是最珍惜的人生資產。這場選舉她有遺憾，但沒有委屈。經過這次淬煉，以後會更努力也會更好。相信今天過後，高雄不會有政治的紛擾和干擾，大家一起同心協力讓高雄「明天會更好」。

陳其邁陣營曾喊出得票要突破「罷韓」的93萬9090票，地方政壇人士看法認為，李眉蓁的得票數，必須達到2014年楊秋興參選高市長時的45萬0647票，也就是所謂的「江啟臣防線」，江啟臣才有望保住黨主席之位，也代表國民黨在高雄的基本盤還在。