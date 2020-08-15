從飲品甜點看見東南亞 新北多元文化課程教你「自然涼」

說明：透過東南亞食材所製作出的五顏六色飲品，不僅視覺味覺都滿足也認識到東南亞文化。（照片來源：新北市教育局） 說明：透過東南亞食材所製作出的五顏六色飲品，不僅視覺味覺都滿足也認識到東南亞文化。（照片來源：新北市教育局）

國內疫情趨緩，新北市新住民學習中心也於暑假恢復正常開課了！漳和國中新住民學習中心推出了以東南亞食材為主題的飲料與冰品DIY課程，如利用蝶豆花、斑蘭葉等天然食材製作冰飲和果凍。另外大豐國小等國際文教中心結合異國主題，製作東南亞西米露彩蛋，不但可享受沁涼飲品，還可學習多元文化，體驗屬於東南亞的消暑方式。

​新北市教育局分享，東南亞國家多屬於熱帶季風氣候，終年炎熱，人民善用天然食材料理清爽小點和飲品，成為生活的一部分。漳和國中新住民學習中心順著時令推出東南亞天然飲料與冰品DIY課程，層層疊疊的顏色不僅一飽眼福也大飽口福。這些調飲成分並非人工色素，而是講師和越南、緬甸、寮國的新住民助教準備的東南亞天然食材，如藍色是「蝶豆花」的原色，紫色是「蝶豆花、檸檬」混搭的顏色，綠色是「斑蘭葉」的色彩，黃色則是「山滬子」的顏色，至於疊色就是搭各式各樣東南亞食材天然果凍丁。這些調飲喝起來有多層次的酸甜滋味，宛如身置東南亞冰果室開懷啜飲。

無獨有偶地，文山分區國際文教中心大豐國小正展出柬埔寨和菲律賓主題展，在這個主題展中，資深的志工導覽員表示，東南亞居民最喜歡在炎炎夏日作些涼拌開胃菜了，如酸甜的涼拌「青芒果」是柬埔寨民間美食，因為低脂又能解膩解渴；酸酸的青芒果加入柬埔寨國寶樹特產棕梠糖、花生粒、蝦米、小蕃茄、辣椒，和鹹溼的臭魚露，最後淋上檸檬汁提味，在炎熱盛夏裡嘗一口微酸、脆、甜帶點辣的感覺……，東南亞朋友會告訴你，就是這個味！此外，中心還設計「西米露」彩蛋的DIY活動，將五顏六色的西米露加入泰國椰奶、七葉蘭，慢慢煮出的甜湯中，緩緩透出晶瑩剔透的西米露光澤經過冷藏，再一邊品嘗一邊聆賞柬埔寨和菲律賓的傳統音樂，絕對是多感官享受！

新北國際文教中心預約導覽及參觀，請電洽(02)2219-3609分機860大豐國小鄭主任；新住民學習中心今年陸續推出73門課程，可逕至「新北市新住民好學平台」線上報名:，或電洽各校中心報名。

訊息來源：新北市教育局

(新聞轉載自新住民全球新聞網)