台灣末日？美CIA前副局長：中國恐趁2021年初美國總統交接武統台灣

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）美國中央情報局（CIA）前副局長莫瑞爾（Michael Morell）與美國參謀長聯席會議前副主席溫尼菲爾德（James Winnefeld）發表於八月份美國海軍協會（U.S. Naval Institute）期刊一篇聯名文章指出，中國今年底恐怕會在東台灣外海動作頻頻，為明年初美國總統交接期間武統台灣做足準備，而武統台灣的過程僅需時3天。

美國總統大選將於今年11月3日舉行，新任美國總統將在明年1月20日宣誓就職。

本月期刊《Proceedings》刊登的這篇聯名文章提到，習近平面對武漢肺炎、美中衝突、國內政經挑戰等內憂外患中，將以攻打台灣一事轉移其政治領導危機，同時建構他在中國上的歷史定位，確保權力在握。

文章指出，習有很好的著力點，美國總統大選後與隨之而來的交接期間，美國必將處於混亂狀態，無論是選後糾紛或武漢肺炎所帶來的經濟社會問題，必讓政府疲於奔命，為解決台灣問題提供一個相當好的契機。

文章指出，中國可能會利用這段期間執行「紅省行動」試圖武統台灣，像是一開始在年底刻意加劇台海緊張局勢，實施大規模軍事演習，為了在明年1月18日佔領澎湖、金門、馬祖等台灣離島做足準備。

武攻第一天，網攻可癱瘓台灣網路及電力設備，接著中國海軍封鎖北台灣及南台灣外海出入口，接著，中國的「戰狼外交」也將啟動，威脅日本、南韓、澳洲等東亞鄰國不要干涉內政。而忙於應付疫情及崩潰的全球股市，美國友邦領袖也只能譴責，卻無法做太多什麼。同一時間，美國也是忙於應付中共的網攻及其它內政問題，因此到了明年1月20日美國總統就職典禮日，中國恐怕早已成功武統台灣。