【台灣高雄市長補選】陳其邁勝選堅持民進黨清廉執政　打造高雄成為迎接世界挑戰的港灣之都

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)高雄市長補選今落幕，由民進黨候選人陳其邁當選，陳其邁發表感言以及政策方向，期許高雄成為迎接世界挑戰的港灣城市。

高雄市長補選已於晚間六點完成開票，由民進黨候選人陳其邁以67萬多票當選，陳其邁晚間6點20於競選總部發表演說，進入總部時受到支持者熱烈歡迎，現場氣氛沸騰，選民熱情高喊「市長好」！

陳其邁表示，就在剛剛接到吳益政議員的電話，也看到李眉蓁議員對他的祝福，首先感謝參加市長補選的候選人，他們在選舉過程展現政治家風範，我們的立場跟主張也許不同，但我相信經過這次補選，彼此的包容都在今日選舉結束後，這就是我們高雄人團結的開始。

陳其邁說明，在這一年多來一起攜手走過，如同今天天氣，也許過程風風雨雨爭吵不斷，但是民主的可貴就是讓我們在民主的過程裡，學習彼此包容跟欣賞，從今起我會用最謙卑的態度，來向支持對手的市民學習，假如做得不好跟不夠努力，拜託大家同樣用最嚴格標準監督我。

陳其邁再次向市民朋友深深一鞠躬並表示，會肩負大家的期許勇往直前，用盡全身的力氣和這座偉大的城市共同打拼，讓高雄大步邁進，會堅持民進黨清廉執政以及從政的價值，清廉勤政愛鄉土，用人不分黨派，以在地跟專業組成會做事的市府團隊，政策將以解決交通以及空氣汙染為優先。

陳其邁分享選舉過程中，曾上山下海到漁村及偏鄉部落，讓他有機會跟市民及城市學習。他提及，做為高雄市長，不管選票有多少，在民主之下任何人都是渺小的，高雄市是一座愛與包容的城市，今天也許你我不認識，但市民對高雄的期待，讓家鄉能夠更好，是大家共同的理想跟目標，也許在這座城市有先來後到，有不同族群跟差異，但他相信不同意見讓這座城市經過民主程序後大步邁進。

陳其邁強調，從今起高雄不分黨派會共同努力，讓高雄每一個人尋找自己的夢想，年輕人可以有更好的發展，成為能迎接世界挑戰的港灣城市。



陳其邁直播影片(影/臉書)