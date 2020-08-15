【台灣高雄市長補選】民進黨候選人陳其邁逾67萬票當選　得票率逾7成

高市長補選民進黨候選人陳其邁(右2)大幅領先國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政(圖/中央社) 高市長補選民進黨候選人陳其邁(右2)大幅領先國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人吳益政(圖/中央社)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 高雄市長補選15日登場，民進黨籍候選人陳其邁以67萬多票當選，預計18:15發表演說。

更新時間 0815 18:10

首次發稿 0815 16:30

高雄市長補選今(15)日登場，三位候選人為1號民進黨候選人陳其邁、2號民眾黨候選人吳益政、3號國民黨候選人李眉蓁。投票已於4點截止，高雄市選委會已於6時完成開票，民進黨候選人陳其邁以逾67萬票當選，得票率逾7成。確切數字仍以選委會最後統計為準。

中選會數據顯示，最後得票數為陳其邁671,804、李眉蓁248,478、吳益政38,960。

中央社報導，民進黨候選人陳其邁競總湧入很多支持者，場外民眾還冒雨撐傘看計票，當電視台播報陳其邁得票破10萬時，民眾歡呼喊凍蒜，興奮之情全掛在臉上。陳其邁於4時許進入競總也受到民眾的熱情簇擁，「凍蒜」聲此起彼落，陳其邁拱手回應謝謝大家。

被視為「選舉章魚哥」的苓雅區正義里已完成開票，民進黨陳其邁以逾7成的得票率，大勝國民黨李眉蓁及民眾黨吳益政。高雄市苓雅區正義里開票結果，陳其邁807票，李眉蓁268票，吳益政63票，陳其邁拿下絕對優勢，但正確票數仍以中央選舉委員會公告為準。

高雄市長自1998年謝長廷以0.58%微小差距當選後，一直是民進黨版圖。2010年，陳菊當選縣市合併後首任市長；2018年，韓國瑜以53.86%支持度打敗陳其邁，將這塊超過20年的綠地翻轉成藍天。然而韓國瑜在就任約一年半就遭到罷免，成為首位被罷免成功的直轄市長。