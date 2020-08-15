精彩！台灣空總「玩聚場夏日藝術節」多元節目　策展人：一起玩需要勇氣和好奇！

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)「玩聚場夏日藝術節 Play Arts」以「遊戲」與「聚集」為藝術節核心，從表演藝術出發，打造全民皆可參與的多元藝術場域。隨著園區圍牆拆除，邁入第三年的玩聚場夏日藝術節，將展演作品自室內延伸至戶外空間，以「對眼｜變身」為題，系列活動將於8月21登場。

「玩聚場Play Arts」策展人林欣怡說，今年特意將大部分的演出放在空總中正堂外的草地，並邀請了藝術家曾彥婷在草地上創作了裝置作品「草地攻防戰」，讓草地上同時有舞台、裝置、表演在發生，讓觀眾可以游擊式的選擇要怎麼參與藝術節。第一週在草地上會有音樂、市集、偶戲與光影，第二週的舞台主要會由星合有限公司帶來馬戲的showcase與battle，活動的規劃皆以讓民眾可以高度參與的形式來規劃，享受一段美好的「遊戲」時光。。

C-LAB執行長賴香伶表示，玩聚場夏日藝術節自2018年C-LAB啟動以來，累積了3年的群眾互動與遊戲能量。今年5月開始，空總園區少了圍牆的隔離，我們變得與大眾更親近，讓不熟悉空總園區的民眾路過時，有機會靠近與走進園區，進而享受一段美好的「遊戲」時光。

臺灣聲響實驗室主持人林經堯說，在玩聚場今年的節目中，我們規劃了一檔AR有聲繪本演出《聲之書：彼得與狼》，由臺灣聲響實驗室與國家高速網路與計算中心、國立臺灣交響樂團等單位共製，邀請爸媽帶著小朋友們一起走進聲響實驗室，體驗一場音樂、藝術與科技融合的沉浸式演出。

林欣怡針對今年主題提出解釋，「玩」是一種特殊的互動，但好玩與共玩並不理所當然，一起玩需要一點勇氣和好奇。人們開始玩遊戲前會經歷一段互相打量的過程，我跟你合拍嗎？你為什麼會成為我的夥伴？與玩伴看「對眼」後，才會「變身」進入玩遊戲的階段，「對眼｜變身」的主題即是由這個「玩」的過程而生。

林欣怡說，本屆邀請眾多表演藝術團隊攜手創造精彩展演計畫。開幕演出《（不只是）野餐音樂會》在魔幻時刻拉開本屆大型活動序幕，王榆鈞與Cicada樂團悠揚的樂聲環繞整片草坪，無獨有偶工作室劇團的半身偶演員穿梭在群眾間，更有裝置作品「草地攻防戰」、「影子的歌」供闔家大小施展藝術想像。

由阮劇團策劃的《5x5藝術對對碰》找來風格迥異的5組傳統藝團與5組現代藝團，交手創作出絕無僅有的跨領域演出；而在安娜琪舞蹈劇場以在地身體出發的作品日常編舞《空GAME》中，民眾可攜帶自己的手機、耳機聆聽動作文本，揮灑出自己的專屬舞步；《路上跳舞》計畫由編舞家賴思穎與視覺設計何睦芸主導，以繽紛色塊與俏皮圖樣佔領園區空間，邀請民眾以躍動的步伐重新測繪空間。

「玩聚場Play Arts」更考量不同年齡層參與者的文化背景與生活經驗，設計分齡共融的藝術體驗。親子可攜手沉浸在豐富的繪本閱讀區和塗鴉空間，也可漫步到榕樹廣場參與不想睡遊戲社的《樹下聽我說》說書表演。另一方面由陶維均策劃的《空總有點熟》，透過收集過往曾在空總生活的故事，邀請諸多長輩獻聲分享各自精采的人生經歷，轉化成體驗式展覽供觀眾細細玩味，更舉辦跨世代工作坊，激盪青銀共創空間想像。

藝術節壓軸上場的閉幕演出是由星合有限公司策劃的當代馬戲刺激演出《釘孤枝熱血大亂鬥》，來自不同項目的各路雜耍好手將互相挑戰，展現高超技術與獨創性，所有觀眾手上的一票將決定誰能成為今年度的大亂鬥冠軍。

2020「玩聚場Play Arts」以C-LAB園區戰情大樓前的戶外草坪作為基地，創造有趣、可近，可供人們平行連結的廣場，並搭配夏日市集提供清涼休閒的補給站，更有隱身其中的喜劇、偶戲攤位，等你來發現！相關活動訊息及展演場次表，請見「玩聚場Play Arts」官方網站及Facebook專頁。

「2020玩聚場夏日藝術節—對眼｜變身」

日期：109年8月21-23日、8月29-30日

地點：空總臺灣當代文化實驗場C-LAB全園區（台北市大安區建國南路一段177號）